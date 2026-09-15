Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti - Son Dakika
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Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Tümer Metin'den Romelu Lukaku'ya çok sert eleştiriler geldi. Belçikalı golcüyü yetersiz bulduğunu söyleyen Metin, "Belçika Milli Takımı'nı talan etti bu adam. Altın jenerasyon denen takım, Lukaku yüzünden bir şey olmadı" dedi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında yaşadığı puan kaybının ardından eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın performansını Tivibu Spor'da değerlendirdi. Metin'in eleştirilerinin hedefinde Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku vardı.

"LUKAKU YETERSİZ"

Lukaku'nun Fenerbahçe'deki performansını yeterli bulmadığını söyleyen Tümer Metin, yıldız futbolcunun kariyerine ilişkin de sert ifadeler kullandı.

Metin, "Lukaku yetersiz. Lukaku'nun kilosunu da konuşursun... Bana kalırsa kariyerini de konuşun. Belçika Milli Takımı'nı talan etti bu adam. Altın jenerasyon denen takım, Lukaku yüzünden bir şey olmadı" dedi.

"BİZİM LİGİMİZİN OYUNCUSU DEĞİL"

Belçikalı santrforun oyun yapısının Süper Lig'e uygun olmadığını savunan Tümer Metin, "Napoli'de bir oynadığı dönem, parladığı dönem. Bana kalırsa gerisi hep böyleydi. Bizim ligimizin oyuncusu değil bana kalırsa, bizim ligin santrforu değil" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, Gaziantep FK, Tümer Metin, Fenerbahçe, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    Hocam çok haklısınız ama fener bizim ligimizin takımı mı? eğer penaltı ve kırmızı kart jokeri olmazsaydı fener her sene küme düşmeye oynar. 1 2 Yanıtla
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