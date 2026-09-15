Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zirve seviyelerden sert bir düşüş grafiğine giren altın piyasasında 21 günde yaşanan gerileme yatırımcısına zor anlar yaşattı. Gram altının 6 bin 633 TL'ye, onsun ise 4 bin 254 dolara gerilediği piyasada tüm gözler, faiz kararını açıklayacak olan Fed ve Başkan Kevin Warsh'ın vereceği kritik mesajlara çevrildi.

Son dönemde sergilediği dalgalı grafikle dikkat çeken altın fiyatları, 25 Ağustos’taki zirvesinin ardından geçen 21 günde keskin bir gerileme kaydetti. Zirve seviyelerden alım yapan yatırımcılar gram başına 630 TL zarar ederken, piyasalardaki tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

25 Ağustos’ta 7 bin 263 TL seviyesine kadar tırmanarak rekor kıran gram altın, 15 Eylül itibarıyla 6 bin 633 TL’ye kadar geri çekildi. Küresel piyasalarda da benzer bir satış baskısı hakim oldu; aynı dönemde 4 bin 698 doları gören ons altın, 4 bin 254 dolara gerileyerek 21 günde 444 dolarlık bir değer kaybı yaşadı.

KRİTİK FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Pyasalardaki hızlı geri çekilmenin ardından tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Finans piyasalarında, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-4,00 aralığına yükseltmesi güçlü bir ihtimal olarak fiyatlanıyor.

PIYASANIN ODAĞINDA KEVIN WARSH'IN MESAJLARI VAR

Piyasa uzmanları, uygulanacak faiz oranından ziyade Fed Başkanı Kevin Warsh’ın karar sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin ve vereceği mesajların değerli metaller üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Altın, enflasyonist baskılara ve jeopolitik risklere karşı tarihsel olarak güvenli liman niteliğini korusa da artan faiz oranlarının yarattığı alternatif maliyet, fiyattaki baskının temel unsuru olarak öne çıkıyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 2009kilic 2009kilic:
    faizi yukselnez patron 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Altında 8.000 ve üzeri artık hayal. uzuuun bir süre 6-7 bin arasında dolaşacak. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS’de derece yapan mezununa Togg hediye etti Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de derece yapan mezununa Togg hediye etti
84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu 84 yaşındaki adam, yaşadığı binanın zemin katında cansız halde bulundu
17 yaşındaki Tuana’nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu 17 yaşındaki Tuana'nın ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu
Gelibolu’da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu
Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:34
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
10:38
Özel’den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı
Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı
10:17
Vatandaş isyanda 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 12:04:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement