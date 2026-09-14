Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi\'ne uzandı! Birand\'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, bugün "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi. Raci Şaşmaz, adliye girişinde gazetecilere, "Bilgimize başvuruldu, ifademizi vereceğiz" dedi.

55 YIL SONRA YENİDEN AÇILAN DOSYA

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutukluyken 12 Kasım 2011'de rahatsızlandı ve Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre Kozinoğlu, "hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi." Ölüm nedeni olarak kalp-damar hastalığı açıklanmıştı.

İlk soruşturmada kamera kayıtları, tıbbi belgeler ile infaz kurumu, jandarma ve sağlık personelinin, koğuş arkadaşlarının ve Kozinoğlu'nun eşinin ifadeleri incelenmiş, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendi. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Yeni soruşturmada gizlilik kararı alınırken özel bir soruşturma ekibi kuruldu.

4 TUTUKLAMA, 13 ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görevli 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci dalgada ise Gazeteci Selahattin Günday, kameraman İdris Tiftikçi ile 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. 12 Eylül'de adliyeye sevk edilen isimlerden Selahattin Günday, “istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamalarıyla, 2 ATT ise “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı, kameraman Tiftikçi dahil 6 kişiye adli kontrol verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e, adli kontrol uygulanan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Savcılığın talebi üzerine 12 Eylül'de İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi yapıldı. Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinin katıldığı incelemede kemik ve toprak örnekleri alındı. Örneklerin incelenmesi sürüyor.

DOSYANIN DİZİYE UZANAN YÖNÜ

Soruşturma dosyasına göre Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan MİT görevlisi "Kazım Kaşifoğlu" karakteriyle ilgili sahneler inceleme altına alındı. 10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümde hücrede tutulan Kaşifoğlu darbediliyor ve "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" sözleriyle tehdit ediliyor. Kozinoğlu, bu bölümden iki gün sonra hayatını kaybetti.

Ölümden sonra, 8 Aralık 2011'de yayımlanan 139. bölümde ise Kaşifoğlu karakteri, spor yapıp duş aldıktan sonra koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyor; ölüm dizide kalp krizi olarak anlatılıyor. Dosyada ayrıca 17 Mayıs 2012 tarihli 159. bölümdeki bir mezar taşı görüntüsü ile 4 Şubat 2010 tarihli 79. bölümde görünen bir araç plakası da inceleniyor. Söz konusu bölümlerin tamamında üç ismin senarist olarak görev yaptığı belirlendi.

BİRAND'IN SORUSU: BU BİR TESADÜF MÜ?

Gelişmenin ardından Mehmet Ali Birand'ın 2009 yılında 32. Gün programında Kurtlar Vadisi ekibiyle yaptığı söyleşi yeniden gündeme geldi. Programa dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile senaristler Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan katılmış; derin devlet, istihbarat yapılanmaları ve Ergenekon iddiaları konuşulmuştu.

Birand, ekibe "İlk yapımcı olan Osman Sınav'ın Atilla Uğur ile olan konuşması Ergenekon konuşmasına girmiş. Bu bir tesadüf mü?" diye sormuş, Necati Şaşmaz, "Kişisel ilişkisidir, bu konuda bir şey diyemem" yanıtını vermişti.

"İSTİHBARAT ARASINDA YAŞANMIŞ BİR ÇATIŞMANIN MEDYAYA YANSIMIŞ HALİYDİ"

Kozinoğlu'nun adı ise programda senarist Bahadır Özdener'in yanıtında geçmişti. Özdener, "Kurtlar Vadisi Bumerang Diyarbakır'da çekildi. O dönem bölgenin istihbarat başkan yardımcısı, yani tam unvanını bilmiyorum, Atilla Uğur'du ve biz bunu sonradan öğrendik. O da Kaşif Kozinoğlu'nun kendi iç iletişimlerinde yazan bir bilgidir. O, kendi istihbaratları arasında yaşanmış bir çatışmanın medyaya yansımış haliydi" dedi.

Özdener, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "O dönem Çakıcı mevzusu çok gündemdeydi. Yine Kozinoğlu meselesi o yüzden gazetelere yansıdı. Arada Osman Sınav'ın adı geçmiş. Ben bunları Osman Sınav'a bir şeyler söylemek için söylemiyorum. Birileri buna evrak var gibi söylüyor ama bu mesele kendi istihbaratları arasındaki bir meseledir. Bu devletin içerisiyle ilgili bir meseledir, bizle ilgili değildir. Ben şimdi bilgileri vereyim, birileri 150 bölümlük Kurtlar Vadisi gibi bir dizi yazsın. Bu mümkün değildir."

Senarist Cüneyt Aysan ise şunları söylemişti: "Bu bize yapılan bir haksızlık. Devletin kurumları işini gücünü bırakacak senaryo mu yazacaklar? Bu kadar basit bir şey mi? Biz dizi yazacaksınız, bunu tutturacaksınız, bunu 150 bölüm sürdüreceksiniz. Bu çok zor iş."

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

1955 Trabzon doğumlu Kaşif Kozinoğlu, 1976'da Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1980'de Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı, 1995'e kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde istihbarat görevlerinde bulundu. 1995'te kendi isteğiyle emekli olarak MİT'e geçti; Orta Asya, Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da görev yaptı. 2010'da MİT Asya Bölgesi Başmüşavirliğine getirildi. 2011'de tutuklanan Kozinoğlu, öldüğünde 56 yaşındaydı ve mahkemeye çıkmasına 13 gün kalmıştı.