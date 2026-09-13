Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı
Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'e karşı hat-trick yapan Gift Orban, adından söz ettirmeye devam ediyor. Amedspor'un Nijeryalı yıldızı Gift Orban, son 3 maçta 6. golünü kaydetti ve gol krallığı yarışında vatandaşı Victor Osimhen'i yakaladı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında RAMS Başakşehir karşısında sergilediği üstün performansla maça damga vuran Gift Orban, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.
SON 3 MAÇTA 6 GOL
Amedspor’un Nijeryalı hücum oyuncusu, yakaladığı harika form grafiğiyle ligdeki etkisini artırmayı sürdürüyor. Son 3 resmi karşılaşmada ağları 6 kez havalandırarak parlayan yıldız futbolcu, bu performansıyla gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu.
OSIMHEN'İ YARIŞTA YAKALADI
Zirve takibinde vites artıran Orban, yakaladığı bu seriyle gol krallığı yarışında vatandaşı Victor Osimhen’i yakalamayı başardı. Nijeryalı forvetin bu formda görüntüsü sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı.
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