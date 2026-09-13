Galatasaray\'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Zorlu geçen mücadelede sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından ceza sahası dışından bulduğu golle galibiyete uzanırken, konuk ekibin kalecisi Serhat Öztaşdelen performansıyla maçın önüne geçti.

8 KURTARIŞ YAPTI, ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMADI

Kocaelispor file bekçisi Serhat Öztaşdelen, 90 dakika boyunca kalesinde devleşerek Galatasaray hücumcularına geçit vermedi ve mücadeleyi tam 8 net kurtarışla tamamladı. Ancak deneyimli eldivenin kalesinde gördüğü uzak mesafeli gol, sergilediği başarılı performansa gölge düşürdü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlara rağmen kalesindeki tek golü uzaktan yapılan şutta gören deneyimli kaleci, karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı taraftarların hedefi haline geldi. Pozisyonu değerlendiren Kocaelisporlu taraftarlar, yenilen golde yer tutuş ve reaksiyon hatası olduğu gerekçesiyle başarılı kaleciyi yoğun şekilde eleştirdi.