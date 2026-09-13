Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor - Son Dakika
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Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor

Galatasaray\'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi. Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen mücadeleyi 8 kurtarışla tamamlamasına rağmen yediği golle tepkilerin hedefi oldu. Kocaelispor'u destekleyen taraftarlar, deneyimli kaleciyi uzak mesafeden yediği gol nedeniyle yoğun şekilde eleştirdi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Zorlu geçen mücadelede sarı-kırmızılılar Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından ceza sahası dışından bulduğu golle galibiyete uzanırken, konuk ekibin kalecisi Serhat Öztaşdelen performansıyla maçın önüne geçti.

8 KURTARIŞ YAPTI, ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMADI

Kocaelispor file bekçisi Serhat Öztaşdelen, 90 dakika boyunca kalesinde devleşerek Galatasaray hücumcularına geçit vermedi ve mücadeleyi tam 8 net kurtarışla tamamladı. Ancak deneyimli eldivenin kalesinde gördüğü uzak mesafeli gol, sergilediği başarılı performansa gölge düşürdü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Maç boyunca yaptığı kritik kurtarışlara rağmen kalesindeki tek golü uzaktan yapılan şutta gören deneyimli kaleci, karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı taraftarların hedefi haline geldi. Pozisyonu değerlendiren Kocaelisporlu taraftarlar, yenilen golde yer tutuş ve reaksiyon hatası olduğu gerekçesiyle başarılı kaleciyi yoğun şekilde eleştirdi.

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    ne kurtardı yahu ! üstüne geleni tuttu! tutması gerekeni kaçırdı ! 3 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    devre arası stadı suladılar top kayarak gitti gözünüzmü kör göremediniz 0 5 Yanıtla
  • Haydar DEMİRYÜREK Haydar DEMİRYÜREK:
    süper ligteki futbolcuların yarısına yakını GS lidir o yüzden yatıyorlar maçlara 0 3 Yanıtla
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