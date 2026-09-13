Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyeci Ahmet olarak Ahmet Çiçek, kendisi için sosyal medyada başlattığı eş arayışının ardından bu kez babasının da evlenmesini istediğini duyurdu. Babasına kefil olan Çiçek, “Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok. Babam harika bir insan” sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla kendisine eş arayan ve daha sonra aradığı kişiyi bulduğunu açıklayan Midyeci Ahmet, bu kez babası için kolları sıvadı. Ahmet Çiçek, bekar olan babasının da evlenmesini istediğini belirterek takipçilerine seslendi. Babasını överken özelliklerini tek tek sıralayan Çiçek, “Kumarı yok, içkisi yok, sigarası yok, gece hayatı yok. Babam harika bir insandır” dedi.

“BABAMI EVLENDİRMEK İSTİYORUM"

Midyeci Ahmet, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu kez babası için eş aradığını duyurdu. Babasının bekar olduğunu söyleyen Çiçek, oğul olarak kendisini babasını evlendirmek istediğini ifade etti ve ilgilenenlere çağrıda bulundu.

KEFİL OLDU 

Babasının yaşam tarzından da bahseden Ahmet Çiçek, onun kumar, alkol, sigara ve gece hayatı gibi alışkanlıklarının bulunmadığını söyledi. Babasının kendisine özen gösteren, efendi ve düzgün bir insan olduğunu belirten Çiçek, “Ben sonuna kadar kefilim ve yanındayım” diyerek babasına adeta referans oldu.

Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok

SOSYAL MEDYA HESABINI DA PAYLAŞTI 

Çiçek, eş adayı arayışını duyurmakla kalmadı; babasıyla ilgilenenlerin kendisine ulaşabilmesi için babasının sosyal medya hesabını da paylaşımına ekledi. Böylece daha önce kendi evlilik arayışında kullandığı yöntemi bu kez babası için uygulamış oldu.

ÖNCE KENDİNE EŞ ARAMIŞTI 

Midyeci Ahmet, bir süre önce sosyal medya üzerinden kendisine eş aradığını açıklamış, taliplerinin kendisine ulaşmasını istemişti. Daha sonra aradığı eş adayını bulduğunu duyuran Ahmet Çiçek, geçtiğimiz günlerde babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini de açıklamıştı.

Sosyal Medya, Ahmet Çiçek, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Kaan Osman Kaan:
    dayının bu saatten sonra gece hayatı olsa ne olur , dayı çoktan mumu sondurmustur 1 0 Yanıtla
  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Yapacağınız işin de. Haberin de. Kim bu Ahmet? Vatana millete hayrı nedir? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Arda Güler için verilen karar ülkeyi karıştırdı Arda Güler için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Meslek lisesinde skandal görüntüler Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
20:34
Galatasaray’ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
Galatasaray'ın Deniz Gül ile bulduğu gol iptal
20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:42:02. #7.12#
SON DAKİKA: Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement