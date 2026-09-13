Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor’u konuk etti.

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren müsabakadan kaptanı Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve iç sahadaki yenilmezliğine devam etti.

SERİ 38 MAÇA ÇIKTI

RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 38 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 30 galibiyet elde ederken, 8 defa berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde evinde yaptığı 3 müsabakanın 2’sini kazanırken, 1’inden beraberlikle ayrıldı.