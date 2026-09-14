Ne hayallerle imza atmıştı! Samet Akaydin'ın büyük mutsuzluğu
Çaykur Rizespor'a veda etmesinin ardından Trabzonspor'a imza atan milli stoper Samet Akaydin, adeta formayı unuttu. Bordo-mavili takıma transfer olduğu günden bu yana sadece 2 maçta 33 dakika süre alan Samet Akaydin'ın devre arasında düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi.
Çaykur Rizespor’a veda ettikten sonra büyük umutlarla Trabzonspor’a imza atan milli stoper Samet Akaydin, bordo-mavili ekipte aradığını bulamadı.
SAMET AKAYDİN FORMA GİYMEYİ UNUTTU
Transfer olduğu günden bu yana teknik heyetin gözüne girmekte zorlanan tecrübeli savunmacı, adeta kulübeye hapsoldu. Bordo-mavili formayla şu ana kadar sadece 2 karşılaşmada görev alabilen ve sahada yalnızca 33 dakika kalabilen 32 yaşındaki milli stoperin bu durumdan oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.
DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR
Milli takımdaki yerini de riske atmak istemeyen Samet Akaydin'ın, düzenli forma giyebileceği ve ilk 11 garantisi alabileceği bir takıma gitmek için devre arasında takımdan ayrılmayı planladığı iddia edildi.
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