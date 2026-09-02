Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım
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Pınar Altuğ Atacan, 52. yaş gününü Kızı Su Atacan, annesinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutlarken, eşi Yağmur Atacan da esprili bir fotoğraf yayınladı.

KIZI SU’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

52 yaşına giren Pınar Altuğ Atacan’ın kızı Su Atacan, annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Su Atacan, annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Her evrende yine senin kızın olmayı seçerdim” notunu yazdı.

Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

YAĞMUR ATACAN’DAN EŞİNE ESPRİLİ KUTLAMA

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan da doğum günü için esprili bir paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Atacan, Pınar Altuğ’un kafasında doğum günü tacı ve gözünde parti gözlükleri bulunan bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafın üzerine, “Tam evden çıkarken böyle bir şeyle karşılaştım” notunu ekledi.

Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

UĞURKAN EREZ DE PINAR ALTUĞ’U UNUTMADI

Pınar Altuğ’un yakın dostu Uğurkan Erez de ünlü oyuncunun 52. yaş gününü kutladı.

Erez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altuğ’un doğum gününü kutlayarak yakın arkadaşına mutlu yıllar diledi.

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Son Dakika Magazin Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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