İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı - Son Dakika
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İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı

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Anne olduktan sonra kızı Sora’yla geçirdiği anları paylaşan İrem Helvacıoğlu, minik kızının emekleyememe sürecine kendi yöntemini geliştirdiği anları takipçilerine gösterdi. Oyuncunun esprili notu dikkat çekti.

İrem Helvacıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra annelik heyecanını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Kızı Sora ile geçirdiği anlardan zaman zaman kareler yayınlayan Helvacıoğlu, bu kez minik kızının hareketli anlarından birini paylaştı.

Sora’nın yerde ilerlerken alışılmışın dışında bir yöntem kullandığı görüldü. Kızının kendine özgü hareketini eğlenceli bulan Helvacıoğlu, çektiği kareyi esprili bir ifadeyle paylaştı.

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı

SORA’NIN KENDİNE ÖZGÜ EMEKLEME YÖNTEMİ

Minik Sora’nın yerde ilerlemeye çalıştığı anlarda kullandığı farklı hareket, annesi İrem Helvacıoğlu’nun dikkatinden kaçmadı.

Oyuncu, kızının klasik şekilde emeklemek yerine kendine göre geliştirdiği yöntemi fotoğraflayarak takipçileriyle paylaştı.

İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı

“EMEKLEMEK Mİ? SAÇMALAMA”

Kızının fotoğrafını yayınlayan Helvacıoğlu, paylaşımına “Emeklemek mi? Saçmalama, bu yöntem çok daha başarılı” notunu düştü.

Oyuncunun Sora’nın gelişim sürecinden bu eğlenceli anı paylaşması, annelik hayatından renkli bir kesit sundu.

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Son Dakika Magazin İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora emeklemek yerine bakın ne yaptı - Son Dakika
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