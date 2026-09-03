Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu - Son Dakika
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Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
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TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla eylül ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı belli oldu. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan oran yüzde 31,79 olarak belirlendi. Geçen ay kira artış tavanı yüzde 31,90 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği eylül ayı kira artış oranı netleşti.

Kira sözleşmesini eylül ayında yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek artış oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre yüzde 31,79 olarak hesaplandı.

KİRA ZAM TAVANI YÜZDE 31,79

Buna göre eylül ayında yenilenecek konut kira sözleşmelerinde ev sahipleri, mevcut kiraya yüzde 31,79'u aşmayacak şekilde zam yapabilecek.

İş yeri kiralarında da sözleşmede farklı bir hüküm bulunmaması halinde artış hesabında 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınıyor.

GEÇEN AY YÜZDE 31,90'DI

Kira artış oranında geçen aya göre sınırlı bir gerileme yaşandı. Ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan artış oranı yüzde 31,90 olarak hesaplanmıştı.

Eylül ayında ise oran yüzde 31,79'a geriledi.

20 BİN TL KİRA NE KADAR OLACAK?

Yüzde 31,79'luk tavan oran üzerinden örnek hesaplama yapıldığında, mevcut kirası 20 bin TL olan bir konutta en yüksek artış tutarı 6 bin 358 TL olacak.

Böylece yeni kira bedeli 26 bin 358 TL'ye kadar çıkabilecek.

30 bin TL kira ödeyen bir kiracı için ise yüzde 31,79'luk artış uygulanması halinde yeni kira bedeli 39 bin 537 TL olacak.

YÜZDE 25 SINIRI 2024'TE KALDIRILDI

Konut kiralarındaki artışlara yönelik yüzde 25'lik geçici zam sınırı, Temmuz 2022'den itibaren uygulanmış ve 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti.

Bu tarihten sonra konut kiralarındaki yıllık artışlarda yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos, Ekonomi, Güncel, Eylül, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu - Son Dakika

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