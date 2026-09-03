Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

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Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ALSU adlı gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında "şüpheli" işlemi uygulandı. İfadeleri alınan şüpheliler, jandarma eşliğinde gemide muhafaza altına alınırken, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapor bekleniyor. Ayrıca batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 10 personeli arama çalışmaları sürüyor.

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve ALSU adlı gemi çarpışmıştı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemide kaybolan 10 personeli arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise gemide bulunan kişilerle ilgili işlemler sürüyor. 9 kişinin şüpheli sıfatıyla işlem gördüğü soruşturmada gözler bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapora çevrildi.

AŞÇI HARİÇ 9 KİŞİ ŞÜPHELİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmada gemide bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında "şüpheli" işlemi uygulandı. Şüphelilerin ifadeleri gemide alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli soruşturma ve idari tahkikatın devam etmesi ile geminin güvenliği dikkate alınarak 9 kişi hakkında yeni bir tedbir uygulandı. Şüpheliler, jandarma personeli eşliğinde gemide muhafaza altına alındı.

Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

GÖZLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada yer alan kişilerin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirdi. Heyetin en geç öğle saatlerine kadar bir ön rapor hazırlaması bekleniyor. Raporda kazanın meydana gelmesinde kimlerin ve hangi ölçüde kusurlu olduğuna ilişkin ilk değerlendirmelerin yer alması öngörülüyor. Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön rapor, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında kritik önem taşıyacak. Ön raporun Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından 9 şüpheliden hangilerinin adliyeye sevk edileceğine karar verilecek.

10 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adli soruşturma devam ederken Silivri açıklarında, 10 personeli bulmak için arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinden bölgedeki çalışmalar anlık olarak takip ediliyor. Operasyona Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere çok sayıda kurum katılıyor.

Ayrıca su altında arama gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi de operasyona destek veriyor. Ekiplerin hem deniz yüzeyinde hem de su altında yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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