Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan YPG\'nin feshine ilk yorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshederek Suriye ordusuna katılmasına ilk kez yorum yaptı. Erdoğan, "Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, maşallah zor süreçleri başarıyla yönetmiştir ve yönetiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERÖR DEFTERİ, SİLAHIN VE ŞİDDETİN DEVRİ ARTIK KAPANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de SDG/ YPG'nin kendini feshetmesi ve Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını arzu ettiklerini belirten Erdoğan, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Açıklanan karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı bulunan bir komşu ülke olarak biz, elbette takip ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

AHMED ŞARA'YA ÖVGÜ: ZOR SÜREÇLERİ BAŞARIYLA YÖNETİYOR

Suriye'nin sürdürülebilir kalkınması için bu entegrasyonun önemli olduğunu belirten Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı'nın izlediği politikayı destekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de sürdürülebilir kalkınma ve kapasite artışı için bu önemlidir. Bizler bunun için Suriyeli kardeşlerimizin hep yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, maşallah zor süreçleri başarıyla yönetmiştir ve yönetiyor. Hem entegrasyon sürecinden hem de Suriye halkının kısa sürede elde ettiği kazanımlardan ümitvarız. Ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı."

ABD'NİN SURİYE POLİTİKASI: AMERİKA DA GERÇEKLERİN FARKINA VARDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde "tek bayrak, tek ordu" söylemiyle Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulamasına yönelik soruyu da yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye politikasının ne kadar gerçekçi olduğunun ortaya çıktığını vurguladı:

"Türkiye olarak biz, Suriye konusunda dün ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik ve neticede haklı çıktık. Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı."

YENİDEN İNŞA ÇAĞRISI VE PROVOKASYON UYARISI

Suriye halkının zorlu süreçlerde ağır bedeller ödediğini ancak vatanlarına sahip çıktığını belirten Erdoğan, uluslararası topluma da bir çağrıda bulundu. Yeni dönemin inşası için birlik mesajı veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Bu konuda bütün komşu ve Suriye'ye dost ülkeleri Suriye'nin yeniden inşa ve imarına yardımcı olmaya davet ediyorum. Ve bu çağrımızı yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Suriye’deki durum bizim vizyonumuzun ne kadar doğru, Suriye politikamızın ne kadar gerçekçi olduğunu kanıtlaması yönüyle de önemli. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart. Suriye'nin istikrarına giden yol, fitne tohumlarını temizlemekten geçer."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Suriye, Terör, Şara, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum - Son Dakika
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