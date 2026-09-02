İstanbul'da cuma gök gürültülü sağanak bekleniyor, AKOM duyurdu - Son Dakika
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İstanbul'da cuma gök gürültülü sağanak bekleniyor, AKOM duyurdu

İstanbul\'da cuma gök gürültülü sağanak bekleniyor, AKOM duyurdu
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İBB AKOM, kentte cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Hafta boyunca havanın güneşli geçeceği, sıcaklıkların 20 ila 32 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, hafta ortasına kadar güneşli ve poyrazın etkisiyle serin bir hava hakim olacakken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

POYRAZ RÜZGARI SICAKLIĞI DENGELEYECEK

Hafta genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü öngörülen İstanbul'da, kuzeyli yönlerden esen poyrazın saatte 20 ila 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuzeyin nispeten serin havasını kente taşıyacak kuvvetli rüzgar, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyecek. Hafta boyunca termometrelerin gündüz saatlerinde 28 ile 31 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

HAFTALIK SICAKLIK DEĞERLERİ

AKOM'un verilerine göre kentte hafta boyunca beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde sıralanıyor:

  • Yarın: 21/ 29 °C
  • 4 Eylül: 21/ 27 °C
  • 5 Eylül: 21/ 31 °C
  • 6 Eylül: 22/ 32 °C
  • 7 Eylül: 21/ 28 °C
  • 8 Eylül: 20/ 27 °C

Cuma günü yaşanması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da cuma gök gürültülü sağanak bekleniyor, AKOM duyurdu - Son Dakika

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