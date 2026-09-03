İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında - Son Dakika
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İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

İBB\'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.  İBB satın alma dairesi başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de aralarında olduğu birçok isim gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda belediyede görev yapan ve daha önce görev yapmış 12 kişi gözaltına alındı.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ile Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural ile Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da bulunuyor.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KAYBOLAN ATLARIN HESABINI DA SORSUNLAR:)) 9 3 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    milli gururumuz Kent lokantaları mııı ???? 3 4 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Srnmisin 3 seçimde yenen... 0 0 Yanıtla
  • DOĞAN OTOMOTİV HATAY DOĞAN OTOMOTİV HATAY:
    Tüm belediyeler ve kurumlar incelensin görevini kötüye kullanan hiçkimse bulunduğu yeri haketmiyor 0 0 Yanıtla
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