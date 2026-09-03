Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
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Sinop’un Erfelek ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öldürülen köpekle ilgili inceleme başlattı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde bir sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.
SİLAH SESLERİNİ DUYAN MAHALLELİ POLİSİ ARADI
Olay, Merkez Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
POLİS SOKAK ORTASINDA BULDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öldürülen köpekle ilgili inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma sürüyor.
Kaynak: İHA
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