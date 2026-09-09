Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Ankara'da gün boyunca devam etti. Anıtkabir'deki programın ardından CHP Genel Merkezi'nde “9 Eylül Resepsiyonu” düzenlendi. Resepsiyona parti teşkilatından isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana gelmesi oldu.

İNCE İLE KILIÇDAROĞLU YAN YANA

Resepsiyonda Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yanı sıra eski CHP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay da aynı karede yer aldı.

Gönderdiğin yaklaşık 27 saniyelik görüntüde de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalabalık bir grubun içinde yan yana durduğu görülüyor. İkilinin çevresinde çok sayıda partili ve davetli bulunurken, katılımcılar cep telefonlarıyla o anları kaydediyor. Görüntülerde İnce ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte aynı kadrajda yer aldığı anlar net biçimde görülüyor.

YENİ PARTİLİLERDEN İNCE'YE TEPKİ

İnce ile Kılıçdaroğlu'nun yan yana görüntü vermesi, CHP'de son dönemde yaşanan ayrışmalar nedeniyle tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı Yeni Partililer görüntüleri gündeme getirerek Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

İnce'ye yöneltilen tepkilerde, “ Özgür Özel sayesinde partiye geri döndün, bu görüntü nedir?” ifadeleri kullanıldı.

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin ardından Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde CHP'ye geri dönmüştü. Özel ile İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde birlikte basın açıklaması yaptığı süreç CHP'nin resmi kayıtlarında da yer alıyor.

İNCE: PARTİMİ BÖYLE BİR GÜNDE YALNIZ BIRAKMADIM

Resepsiyonda açıklama yapan Muharrem İnce ise CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı ve böyle bir günde partisini yalnız bırakmadığını söyledi.

MANSUR YAVAŞ RESEPSİYONA KATILMADI

Gecenin bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın resepsiyonda yer almaması oldu. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın katılmamasına ilişkin herhangi bir kırgınlığı olmadığını söyledi.