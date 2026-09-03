Kılıçdaroğlu\'nun teklifini ilk kez açıkladı: Seçime böyle gidelim

Özgür Özel, CHP'de yaşanan mutlak butlan sürecinden Yeni Parti'nin kuruluşuna uzanan döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine farklı formüller sunulduğunu belirten Özel, bunları kabul etmediğini anlattı.

"PARTİNİN BAŞINDA PAŞA PAŞA OTUR" DEDİLER

Kendisine yapılan ilk tekliflerden birini anlatan Özel, siyasi mücadelesinden geri çekilmesinin istendiğini iddia etti. Özel, "Otobüsün üstünden in, Ankara'da dön. Partinin başında paşa paşa otur. Partinin başında kal" denildiğini belirtti. Ardından Özel, "Ekrem'i unut, Ekrem'e sahip çıkma. Arkadaşlarına yapılan haksızlıklara sahip çıkma. Şehir şehir mitingler yapma. Bu iktidarı rahatsız etme" sözleriyle karşılaştığını anlattı.

MUTLAK BUTLAN SONRASI TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Mutlak butlan kararının ardından yaşananları da anlatan Özel, "Ne teklifler ne teklifler..." diyerek o dönemde kurultay yapılmasını şart koştuğunu belirtti. Özel, "Kurultay tarihi ilan edilmeden görüşmem, konuşmam." dediğini ve bir telefon görüşmesinde karşı tarafa "Efendim bana 40 gün içinde kurultay kararı veriyorsanız, partiyi bir seçilmişe teslim edecekseniz sizinle konuşurum" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DA GÜNDEME GELMİŞ

Görüşmelerde Bülent Kuşoğlu'nun "Ya Özgür Bey cumhurbaşkanı adayı olabilir, neden olmasın?" şeklinde konuştuğunu aktaran Özel, böyle bir teklifle ilgilenmediğini söyledi. Özel, "Hiç duymadım bile. Çünkü öyle bir niyetim yok, hevesim yok." ifadelerini kullandı.

"GRUP BAŞKANI OLARAK KAL" TEKLİFİ

Özel, kendisine daha sonra farklı bir formülün de sunulduğunu anlattı. Bu teklifin "Grup başkanı olarak kal. Sen Türkiye'yi gez, biz genel başkan olarak kalalım, seçime böyle gidelim." şeklinde olduğunu söyleyen Özel, buna da karşı çıktığını belirtti.