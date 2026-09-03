Melih Gökçek yarın ifade verecek! Soruşturmanın odağında yurt dışı para transferleri var

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirketleri ve mal varlıklarına ilişkin iddiaların yanı sıra kayıt dışı para aktarımı ve suç örgütü iddiaları da araştırılıyor.

Başsavcılık, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki ticari faaliyetlerine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından 29 Ağustos'ta "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gökçek, yarın saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA ALMANYA'DAKİ HAMAG ŞİRKETİ VAR

Soruşturmaya konu olan iddiaların önemli bir bölümünü gazeteci Murat Ağırel'in ONLAR TV'deki açıklamaları ve Cumhuriyet'teki yazılarında gündeme getirdiği HAMAG şirketine ilişkin bilgiler oluşturuyor.

Ağırel, Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde HAMAG GmbH isimli bir şirket kurduğunu söyledi. Ağırel'in aktardığı belgelere göre şirket, 30 Ağustos 2022 tarihinde 30 bin euro sermayeyle kuruldu. Şirketin ilk yılında çalışanı ve cirosu bulunmuyordu.

Ağırel, şirketin 2023 yılı bilançosunda yaklaşık 849 bin euroluk hissedar finansmanı girişi bulunduğunu, 2024 bilançosunda ise gayrimenkul varlığının yaklaşık 3 milyon 857 bin euroya ulaştığını belirtti. Bilançoda finansman kaynakları arasında yer alan "Bank Türkei" ifadesine dikkat çeken Ağırel, söz konusu paranın Türkiye'den aktarıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Ağırel ayrıca HAMAG'ın Düsseldorf'ta 15 daire ve iki ticari alandan oluşan bir taşınmaz satın aldığını, söz konusu binanın yurt olarak kullanıldığını öne sürdü.

"8,5 MİLYON EUROLUK TİCARİ KOMPLEKS" İDDİASI

Ağırel'in gündeme getirdiği bir başka iddia ise Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Velbert kentinde bulunan Thomascarree isimli ticari komplekse ilişkin oldu.

Yaklaşık 6 bin 524 metrekare kiralanabilir alana sahip kompleks için 21 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda yaklaşık 8,5 milyon euroluk satış sözleşmesi imzalandığını belirten Ağırel, satın alma şartlarının yerine getirilememesi nedeniyle işlemin tamamlanamadığını öne sürdü.

Ağırel, şirketin daha sonra HAMAG Holding GmbH adını aldığını ve Lüksemburg'da yaklaşık 180-200 milyon euro değerindeki bir alışveriş merkezinin satın alınması için görüşmeler yürütüldüğünü, ancak anlaşmanın gerçekleşmediğini de iddia etti.

Şirketin kısa sürede büyümesinin tek başına suç teşkil etmediğinin altını çizen Ağırel, gayrimenkul yatırımlarının finansmanının nasıl sağlandığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

AĞIREL TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Gökçek ve ailesi hakkındaki iddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından adliye önünde açıklama yapan Ağırel, elindeki belge ve bilgilerin tamamını savcılığa sunduğunu söyledi.

"SORUŞTURMA ÇOK FAZLA İSME İLERLEYECEK"

Soruşturmanın yalnızca Gökçek'le sınırlı kalmayacağını düşündüğünü belirten Ağırel, şu ifadeleri kullandı: "Soruşturma çok genişleyecek. Çok fazla isme ilerleyecek. Ben bu kanıdayım, bu düşüncedeyim. Ve nihayetinde çok daha büyük bir soruşturmanın sonucunda çok daha büyük bir olayın, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım."

GÖKÇEK İDDİALARI REDDETTİ

Melih Gökçek ise Murat Ağırel tarafından gündeme getirilen iddiaları reddetti. Özellikle kendisine ait olduğu öne sürülen taşınmazlara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Gökçek, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarını sorguladığını ve T.C. kimlik numarasıyla eşleşen herhangi bir tapu kaydının bulunmadığını belirtti. Gökçek ayrıca Ağırel'in iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ALMANYA'DAKİ YATIRIMLAR İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Gökçek, Almanya'daki gayrimenkul yatırımlarına ilişkin açıklamasında ise oğlu Ahmet Gökçek ve torunlarının Almanya'dan vatandaşlık almak amacıyla şirket kurduğunu ve iki daire aldığını söyledi. Söz konusu alımlarda kredi ve ipotek sisteminin kullanıldığını belirten Gökçek, Ahmet Gökçek'in evini ve otomobilini satarak elde ettiği parayı banka üzerinden yasal yollarla Almanya'ya transfer ettiğini savundu.

Başsavcılığın soruşturma başlattığını duyurmasının ardından açıklama yapan Gökçek, şunları söyledi: "Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum."

AĞIREL, GÖKÇEK'E BELGELERLE YANIT VERDİ

Gökçek'in iddiaları reddetmesinin ardından Murat Ağırel de yeni bir açıklama yaptı. Gündeme getirdiği taşınmaz bilgilerinin resmi kayıtlara dayandığını belirten Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Paylaştığım bilgiler, 2019/236 sayılı Hukuk Davası dosyasında yer alan resmi kayıtlara dayanıyor. Dosyada gizlilik yok. Bilgiler kamuya açık."

ABB DE GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Soruşturma sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de Melih Gökçek hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu. ABB Avukatı Nadi Türkaslan, 7 Ağustos 2026 tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri ile bazı kişiler hakkında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Türkaslan, daha önce de Gökçek ve yakınlarının "sebepsiz mal edindiği" iddiasıyla mal varlıklarının araştırılması talebiyle başsavcılığa başvurduklarını belirtti. Ağırel'in gündeme getirdiği iddiaların ardından resen başlatılan soruşturmayla daha önce yapılan iki başvurunun birleştirilerek soruşturmaların birlikte yürütülebileceğini ifade etti.

GÖKÇEK'TEN "SUÇ ÖRGÜTÜ" İFADESİNE TEPKİ

Melih Gökçek ise Türkaslan'ın "Gökçekler suç örgütü" şeklindeki ifadesine tepki gösterdi. Bu sözlerin kendisi ve ailesine yönelik "ağır bir suç isnadı" olduğunu belirten Gökçek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Gökçek'in yarın vereceği ifadede, soruşturmanın odağındaki yurt dışı şirketleri, gayrimenkul yatırımları ve para transferlerine ilişkin iddialara yanıt vermesi bekleniyor.