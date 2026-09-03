Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı - Son Dakika
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Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
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Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının başvurularında Portekiz öne çıktı. Yüzde 3,5 ile en düşük ret oranını kaydeden ülkeye talep artarken, Türkiye'den geçen yıl yapılan 1,2 milyon Schengen başvurusunun yüzde 14,6'sı reddedildi. Almanya'da ret oranı yüzde 27'ye, Yunanistan ana karası için yapılan başvurularda ise yüzde 38,5'e ulaştı.

Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının karşılaştığı retler sürerken, ülkeler arasındaki büyük oran farkları dikkat çekti. Türklerin vize taleplerinde Portekiz öne çıkarken, ülkenin ret oranının yüzde 3,5 seviyesinde kaldığı belirtildi.

Türk vatandaşlarının Portekiz vizesine yönelik ilgisinin artmasıyla birlikte başvurular Ankara'daki Portekiz Büyükelçiliği'ne yöneldi.

VİZEYİ PORTEKİZ'DEN ALANLARA ÖNEMLİ UYARI

Schengen vizesinin hangi ülkeden alındığı seyahat planı açısından da önem taşıyor. Başvurunun, seyahatin ana destinasyonu olan ülkeye yapılması gerekiyor. Bu nedenle Portekiz üzerinden vize alanların seyahat planlarının da başvuruda sundukları güzergâhla uyumlu olması önem taşıyor.

Sözcü'nün haberine göre Portekiz'den vize alıp doğrudan başka bir Schengen ülkesine seyahat edilmesi durumunda sınır kontrollerinde seyahat amacı ve güzergâhına ilişkin ek sorularla karşılaşılabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN 1,2 MİLYON BAŞVURU

Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 1,2 milyon Schengen vizesi başvurusu gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 14,6'sı reddedildi.

Türkiye, Schengen vizesi başvuru sayısında 1,5 milyon başvurunun yapıldığı Çin'in ardından dünya genelinde ikinci sırada yer aldı.

ALMANYA'DA RET ORANI YÜZDE 27

Türk vatandaşlarının vize başvurularında ülkeler arasındaki ret oranları da farklılık gösterdi. Almanya'nın Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 27'sini reddettiği belirtildi.

Türk vatandaşlarının en fazla başvuru yaptığı ülke ise Yunanistan oldu. Yunanistan'a yaklaşık 311 bin vize başvurusu gerçekleştirildi.

YUNANİSTAN'DA ANA KARA BAŞVURULARINDA YÜKSEK RET

Yunanistan'a yönelik yoğun talepte Türk turistlere bazı Ege adalarında uygulanan kapıda vize programının da etkili olduğu belirtildi. Adalara seyahatte kolaylık sağlanırken, Yunanistan ana karası için yapılan vize başvurularındaki ret oranının yüzde 38,5'e ulaştığı ifade edildi.

Yunanistan'ın ardından Türk vatandaşlarının en fazla başvuru yaptığı ülkeler arasında 218 bin başvuruyla Almanya yer aldı.

Portekiz'in yüzde 3,5'lik ret oranı ise Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları açısından ülkeyi dikkat çeken seçeneklerden biri haline getirdi.

Schengen Bölgesi, Yunanistan, Portekiz, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Portekiz Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı - Son Dakika

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