57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı! - Son Dakika
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57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!
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Jennifer Lopez, 57 yaşında formunu korumaya devam ediyor. Santa Monica’da spor salonuna giderken görüntülenen dünyaca ünlü yıldızın fit görünümü dikkat çekti.

Jennifer Lopez, yoğun iş temposunun yanı sıra sporunu da ihmal etmiyor. 57 yaşındaki şarkıcı, Santa Monica’da spor salonuna giderken objektiflere yansıdı.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Fit fiziğiyle dikkat çeken Lopez, spor sonrası New York’a uçtu. Ünlü yıldız, ertesi gün Manhattan’da çocukları ve arkadaşlarıyla öğle yemeğinde buluştu.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

YOĞUN TEMPO DOSTLARINI ENDİŞELENDİRİYOR

Geçtiğimiz yıl Ben Affleck ile yollarını ayıran Lopez, bu kez çocuklarının üniversite için evden ayrılmaya hazırlanmasıyla farklı bir döneme girdi.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Ünlü şarkıcı, lüks bir markayla yaptığı anlaşmanın yanı sıra yeni dünya turnesi ve oyunculuk projeleriyle de yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Yakın çevresinin ise Lopez’in kendisini fazlasıyla işe vermesinden endişelendiği belirtiliyor. Dostları, 2002 yılında yaşadığı zor dönemin yeniden tekrarlanmasından ve ünlü yıldızın tükenme noktasına gelmesinden korkuyor.

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Son Dakika Magazin 57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    bunlar bizim ajdayı görmedi herhalde 0 0 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı Fırat Karakayacı:
    ölü dirilten tayt giymiş hepsi bu 0 0 Yanıtla
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