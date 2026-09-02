Almanya'dan İsrail'e 800 milyon avroluk silah onayı - Son Dakika
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Almanya'dan İsrail'e 800 milyon avroluk silah onayı

Almanya\'dan İsrail\'e 800 milyon avroluk silah onayı
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Almanya, Gazze'de soykırım işlemeye devam eden İsrail'e uyguladığı kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı ve 2025'in ilk yarısında yaklaşık 800 milyon avro değerinde askeri teçhizat sevkiyatına onay verdi. Bu tutar, 2025 yılının tamamını aşarken, muhalefet hükümeti 'çifte standart'la suçladı.

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanan İsrail'e yönelik devreye alınan kısmi silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasının ardından bu ülkeye yaklaşık 800 milyon avro değerinde askeri teçhizat sevkiyatına onay verdi.

TAM 800 MİLYON AVRO DEĞERİNDE

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın, muhalif Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, 24 Kasım 2025'te ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bu yılın ocak-haziran döneminde Alman savunma sanayisi üreticilerine, İsrail'e toplam 800 milyon avro değerinde askeri malzeme tedariki için lisans verildiği belirtildi.

Bu yılın ilk altı ayında İsrail'e verilen toplam ihracat izinlerinin, 2025 yılındaki tutarı aşması dikkati çekti. Söz konusu yükselişin ana etkenini savunma sanayisindeki büyük ölçekli projeler oluşturdu.

ALMAN DENİZALTISI, İSRAİL'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yılın ikinci çeyreğinde onaylanan 735,8 milyon avroluk bütçenin yaklaşık yüzde 67'sinin denizcilik alanındaki bir projeye ait olduğu bildirildi. Bu kapsamda, Alman gemi yapım şirketi ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından inşa edilen ve havadan bağımsız tahrik sistemine sahip "INS Drakon" adlı denizaltının, Kiel'deki tersaneden ayrılarak İsrail'e doğru yola çıktığı belirtildi.

İzinlerin yüzde 21'inin Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) stratejik çıkarları doğrultusunda, Alman ve İsrail firmaları arasında yürütülen ortak projeleri kapsadığı kaydedildi. Geri kalan ihracat onaylarının ise hafif silahlar, mühimmat, patlayıcılar ve insansız hava araçları gibi askeri malzemelerden oluştuğu aktarıldı.

GEÇİCİ AMBARGONUN KALDIRILMASI SEVKİYATI HIZLANDIRDI

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos 2025'te İsrail'in Gazze'deki saldırıları genişletme kararı üzerine, bölgede kullanılabilecek silahların ihracatını askıya almıştı. Ancak bu karar, yaklaşık 3,5 ay sonra 24 Kasım 2025'te yürürlükten kaldırıldı.

Derginin haberinde, İsrail'e artan silah ihracatında geçmiş dönemde uygulanan geçici kısıtlamaların kalkmasının etkili olduğu değerlendirmesine yer verildi.

MUHALEFETTEN "ÇİFTE STANDART" TEPKİSİ

Hükümetin İsrail'e yönelik silah sevkiyatını katlayarak sürdürmesi, ülkede siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Karara sert tepki gösteren Sol Parti Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Lea Reisner, Berlin yönetimini "sınırsız bir çifte standart" uygulamakla suçladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'deki sivilleri hedef alan açıklamalarının Alman hükümeti tarafından kınandığını hatırlatan Reisner, bu kınamalara rağmen arka planda askeri desteğin artarak devam etmesini eleştirdi.

Sol Parti, federal hükümete İsrail'e yönelik silah ihracatını derhal ve tamamen durdurma çağrısını yineledi.

Almanya'nın Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışı 2023'te 327 milyon avro, 2024'te 161,1 milyon avro ve 2025'te 260 milyon avro olmuştu. Ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2023'te önceki yıla kıyasla 10 katına çıkmıştı.

Alman hükümeti uzun zamandır İsrail'in "sadık" destekçisi konumunda bulunurken, Alman siyasi liderler bu desteği İsrail'e karşı ülkenin Nazi geçmişi ve Holokost'tan kaynaklanan tarihi sorumluluğuna atıfta bulunarak savunuyor.

Ülkede silah ihracat izinleri, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin ortak değerlendirmesiyle karara bağlanıyor.

Stratejik ve hassas durumlarda ise nihai karar, başbakan ve ilgili bakanların yer aldığı Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor.

Berlin yönetimi, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan dolaylı sevkiyatlara ilişkin ise bilgi paylaşmıyor.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Ekonomi, Almanya, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'dan İsrail'e 800 milyon avroluk silah onayı - Son Dakika

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