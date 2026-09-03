Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş - Son Dakika
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Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Anderson Talisca, ayrılığın ardından Instagram profilinden sarı-lacivertli kulübün etiketini kaldırdı. Brezilyalı yıldızın yönetimle vedalaşmadan İstanbul'dan ayrıldığı konuşulurken, Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in kısa süre önce Talisca için söylediği "Onu alkışlayarak göndereceğiz" sözleri yeniden dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca döneminin sona ermesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Brezilyalı futbolcu, İstanbul'dan ayrılmasının ardından Instagram profilinde değişikliğe gitti.

Talisca, profilinde yer alan Fenerbahçe etiketini kaldırdı. Brezilyalı futbolcunun profil fotoğrafında ise sarı-lacivertli formayla çekilen karesinin bulunmaya devam ettiği görülüyor.

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

FENERBAHÇE ETİKETİNİ KALDIRDI

Talisca'nın ayrılık sonrası yaptığı değişiklik dikkat çekerken, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe yönetimiyle vedalaşmadan İstanbul'dan ayrıldığı da konuşuluyor. Ancak Talisca'nın yöneticilerle vedalaşmadan ayrıldığı yönündeki söyleme ilişkin şu ana kadar kulüpten veya futbolcudan resmi bir açıklama gelmedi.

CİHAN KAMER: ONU ALKIŞLAYARAK GÖNDERECEĞİZ

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ise Talisca'nın ayrılığıyla ilgili daha önce yaptığı değerlendirmede Brezilyalı futbolcunun takıma verdiği katkıya dikkat çekmiş ve taraftarların kendisini alkışlarla uğurlayacağını söylemişti.

Kamer, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz." demişti.

AL JAZIRA İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Talisca'nın kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam etmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın Al Jazira ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Talisca'nın takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'dan ayrıldığı kaydedilirken, profilinden Fenerbahçe etiketini kaldırması ve yönetimle vedalaşmadan gittiği yönündeki söylemler ayrılığın öne çıkan detayları oldu.

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Son Dakika Spor Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fikret fikret :
    fener işte ne beklersin ne vefa var ne saygı.. yazık 1 1 Yanıtla
  • Hakan Öncü Hakan Öncü:
    takımım Fenerbahçe kadar adam harcayan takım yoktur. anında gönderir dovmekten beter eder. çok kötü aliskanlik. bu topcularin sorduğu arkadaşları Fenerbahçe'ye gelir mi 1 0 Yanıtla
  • Salvador Genç Salvador Genç:
    bence yanlış yapıldı maaş yükü agır olabilir ama bu şekilde gönderilmeyi hak etmedi diye düşünüyorum illaki altta yatan bir sebep vardır umarım 1 0 Yanıtla
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