ABD'nin fırkateyn tercihi: Türkiye de listede - Son Dakika
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ABD'nin fırkateyn tercihi: Türkiye de listede

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Washington, yeni savaş gemisi programı kapsamında Türkiye'nin İstanbul, Güney Kore'nin Chungnam ve Japonya'nın Mogami sınıfı fırkateyn tasarımlarını değerlendiriyor. İki gemi bazlı plan, ABD gemi inşa açığını kapatmayı hedefliyor.

ABD medyası, Washington yönetiminin yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirdiğini aktardı.

ABD Deniz Enstitüsü'nün (U.S. Naval Institute) yayın organı USNI News, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD donanmasını ve gemi inşa sanayisini güvenilir müttefikleriyle iş birliği yaparak yeniden yapılandırmayı hedefleyen Washington yönetiminin, yeni üretilecek bir savaş gemisi sınıfı için Türkiye, Güney Kore ve Japonya'nın fırkateyn tasarımlarını değerlendirmeye aldığı bildirildi. Gemi inşa sektöründen 3 kaynağa dayandırılan haberde, Beyaz Saray ve ABD Donanması'nın açılacak yeni bir ihale için bu üç ülkenin fırkateyn tasarımlarını mercek altına aldığı aktarıldı. Planın, üretim sürecinin tamamen ABD'ye geçmesinden önce iki geminin yabancı tersanelerde inşa edilmesini de kapsayabileceği belirtildi.

Türkiye'nin "İstanbul Sınıfı" fırkateyni ABD'nin radarında

Değerlendirmeye alınan tasarımlar arasında Türk tersanelerinde inşa edilen "İstanbul Sınıfı" güdümlü füze fırkateynin yanı sıra Güney Kore tersanelerinde üretilen "Chungnam Sınıfı" fırkateyn ile Japon firması Mitsubishi Heavy Industries'in "FFM Mogami Sınıfı" fırkateynin ihracata yönelik versiyonunun yer aldığı belirtildi. Kaynaklara göre "İstanbul Sınıfı"nı değerlendirmeye alma kararı, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından geldi. ABD'nin yüz yılı aşkın süredir devam eden yerli üretim savaş gemisi kullanma geleneğine dikkat çekilen haberde, yabancı ülkelerden savaş gemisi tedarik etme hamlesinin ABD açısından bir dönüm noktası olabileceği aktarıldı.

Trump başkanlık memorandumu imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay ABD Donanması'nın kapasitesini ve ülkenin gemi inşa sanayisini güçlendirmeyi amaçlayan bir başkanlık memorandumu imzalamıştı. Memorandum, belirli şartları karşılayan yabancı gemi üreticilerinin, kendi ülkelerindeki tersanelerde ABD Donanması için geçici olarak en fazla 2 gemi inşa edebilmesinin önünü açmıştı. Düzenlemeyle ABD'nin mevcut gemi inşa kapasitesindeki açığın kısa vadede giderilmesi ve yabancı şirketlerin yatırım, teknoloji ve deneyimlerinin ABD'deki gemi inşa kapasitesinin geliştirilmesinde kullanılması hedeflenmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, İstanbul, Politika, Japonya, Türkiye, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin fırkateyn tercihi: Türkiye de listede - Son Dakika

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