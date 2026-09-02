İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleket Partisi döneminde yaşadıklarını anlatırken kullandığı "Helal para bulmak kolay değil." sözleri tartışılan Muharrem İnce, ne demek istediğini açıkladı. Sözleriyle Yeni Parti'yi hedef aldığı iddia edilen İnce, kimseyi hedef almadığını belirterek "Haram para teklifi çok geldi." dedi.

Muharrem İnce'den Memleket Partisi dönemindeki finansman sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha önce kullandığı "helal para" ifadesiyle Yeni Parti'yi hedef aldığı iddia edilen İnce, sözleriyle herhangi bir kişiye mesaj vermediğini söyledi.

"HARAM PARA TEKLİFİ ÇOK GELDİ"

Muharrem İnce, tartışma yaratan açıklamasının ardından neyi kastettiğini anlattı. Memleket Partisi için finansman bulmakta zorlandığını belirten İnce, kendisine uygun olmayan teklifler geldiğini söyledi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan İnce şu ifadeleri kullandı:

"Helal para bulmakta Memleket Partisi için zorlandım. Haram para teklifi çok geldi. Başka kimseyi kastetmedim. Kendimi anlattım."

"ORADA HERHANGİ BİR MESAJ VERMEDİM"

Muharrem İnce, yaptığı açıklamada sözlerinin arka planını anlattı. İnce yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ben orada herhangi bir mesaj vermedim. Biz Memleket Partisini kurarken 5 yılda 73 ilde örgütlendik. Hiçbir il başkanlığımıza tek kuruş para göndermedik. Herkes harcamalarını kendi cebinden yaptı. Genel merkezimizi ise parti meclis üyelerimizle birlikte idare ettik. Hesaplarımız incelendi ve ibra edildi. 5 yılda 12 milyon TL harcadık. Evet, helal para bulmak kolay değil; ben bundan bahsettim. Balıkesir'de Memleket Partisindeki süreci ve kendi yaşadıklarımızı anlattım. Kimseye mesaj verme gibi bir derdim yok.”

Yavuz Ağıralioğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Yeni Parti, Siyaset, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Muharrem İnce İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    yarası olan gocunur sen özgürden geldiğine göre anlayan anladı 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti
Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı

17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:22
Cemal Enginyurt’un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı ’burs’ transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler
Cemal Enginyurt'un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı 'burs' transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:43
Ortada kalan Icardi’den şok karar
Ortada kalan Icardi'den şok karar
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:50
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement