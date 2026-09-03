Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak

Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal riskleri azaltmak isteyen bankalar, kredi kartı kullanım alışkanlıklarına yönelik kontrollerini sıkılaştırdı. Kart limitlerinin gerçek alışverişe dayanmayan işlemlerle nakde çevrilmesi, bireysel kartların ticari amaçla kullanılması, ödeme düzensizliği ve gelir-harcama uyumsuzluğu tespit edilirse nakit avans kısıtlanabilecek, limit düşürülebilecek veya kart tamamen kapatılabilecek.

Bankacılık sektöründe risk yönetimine yönelik kontroller sıkılaşırken, kredi kartı sahiplerinin kullanım ve ödeme alışkanlıkları da bankaların yakın takibine girdi. Özellikle kart limitlerinin amacı dışında kullanılması ve gerçek bir alışverişe dayanmayan işlemlerle nakde dönüştürülmesi incelemeye konu olabiliyor.

Bankalar, olağan dışı hesap ve kart hareketlerini risk analizleri kapsamında değerlendirirken bazı kullanım biçimleri kart sahibinin karşısına limit kısıtlaması veya kartın kapatılması olarak çıkabiliyor.

BU İŞLEMLER İNCELEMEYE TAKILABİLİYOR

Bankaların risk değerlendirmesinde öne çıkan durumlardan biri, kredi kartı limitinin sanal veya gerçek dışı işlemler üzerinden nakde çevrilmesi.

Asgari ödeme tutarlarının uzun süre aksatılması ve borcun yasal takip aşamasına gelmesi de kartın kullanımını etkileyebilecek durumlar arasında bulunuyor.

Bireysel kredi kartlarının yüksek hacimli ticari işlemlerde veya işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılması da bankaların inceleme alanına girebiliyor.

Bir diğer dikkat edilen nokta ise belgelenebilir gelir ile kart üzerinden gerçekleştirilen harcamalar arasındaki belirgin uyumsuzluk.

BANKA BELGE VE AÇIKLAMA İSTEYEBİLİYOR

Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk veya kartın amacı dışında kullanıldığına ilişkin bulgular tespit edilmesi halinde banka, müşteriden işlemlere ilişkin belge veya açıklama talep edebiliyor.

Yapılan incelemenin ardından bankanın risk değerlendirmesine ve tespit edilen duruma göre kartla ilgili kısıtlamalar uygulanabiliyor.

ÖNCE LİMİT DÜŞEBİLİR, SONRA KART KAPATILABİLİR

Riskli veya kurallara aykırı kullanım tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans işlemleri sınırlandırılabiliyor veya kredi kartının toplam limiti düşürülebiliyor.

Sorunun devam etmesi veya kredi kartı borcunun yasal takip sürecine girmesi durumunda ise kartın tamamen kullanıma kapatılması söz konusu olabiliyor.

FİNANSAL TALEPLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

Kart kullanımındaki düzensizlikler ve ödeme sorunları yalnızca mevcut kredi kartını etkilemekle kalmayabiliyor. Müşterinin bankalar nezdindeki risk değerlendirmesinin olumsuz etkilenmesi, ilerleyen dönemde yeni kredi veya kredi kartı gibi finansal ürünlere erişimini de zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle kredi kartının amacı doğrultusunda kullanılması, ödemelerin zamanında yapılması ve gelir-harcama dengesinin korunması önem taşıyor.

Ekonomi, Banka, Son Dakika

Son Dakika Kredi Kartı Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100’ünde Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde
İsrail Emniyet Müdürü’nden Netanyahu hükümetine sert uyarı: Dünya bizi haydut ve cani olarak görüyor İsrail Emniyet Müdürü'nden Netanyahu hükümetine sert uyarı: Dünya bizi haydut ve cani olarak görüyor
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Meşhed’de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Meşhed'de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suçluların “güvenli bahçesi“ kalmayacak Bakan Çiftçi: Kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz Suçluların "güvenli bahçesi" kalmayacak! Bakan Çiftçi: Kaçtıkları yere kadar kovalıyoruz
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
Prens Harry’nin çocukları okula başlamadan okuldan velilere uyarı Prens Harry’nin çocukları okula başlamadan okuldan velilere uyarı
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu 22 yaşında yolu Çorum’a düştü Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
08:48
Size soruyoruz Bu şike değil de ne
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?
08:16
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler gözaltında
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında
08:14
Kiev’de ortalık karıştı İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
Kiev'de ortalık karıştı! İstihbaratçılar birbirine ateş açtı
07:33
Ülkeyi sarsan skandal Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
07:17
ABD’den İran savaşı için kritik karar Askerler 2027’ye kadar bölgede
ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede
07:02
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar
06:48
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
06:27
SPK’dan yabancıların para transferine yeni düzenleme
SPK'dan yabancıların para transferine yeni düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 09:56:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement