Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi\'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı
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Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

BAŞKAN YARDIMCILARI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "usulsüzlük" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ise savcılıkça ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi tarafından yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu-kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirlenmişti.

MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği tespit edilmişti.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Toplam inşaat hacminin büyük olması halinde Dedetaş'ın danışmanı U.M. ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alındığı, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatları verilirken paranın Üsküdar Belediye binasında Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M'ye parça parça teslim edildiği HTS, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle belirlenmişti.

Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı

Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasına, Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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Son Dakika Üsküdar Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: Başkan Yardımcıları gözaltına alındı - Son Dakika

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