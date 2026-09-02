Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

Gaziantep'te mide bulandıran bir gıda denetimine imza atıldı. Şahinbey Belediyesi ekiplerinin kontrolünde yarım ton et ve ciğer imha edilirken işletmenin faaliyetleri durduruldu.

CİĞER KAVURMA ÜRETİLEN İŞLETMEYE DENETİM

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, ciğer kavurma imalatı yapılan bir işletmeyi kontrol etti. Yapılan incelemelerde üretimin uygun olmayan bir ortamda gerçekleştirildiği belirlendi. Ekiplerin işletmedeki et ve ciğerleri incelemesinin ardından ürünlerin saklama koşullarının da uygun olmadığı tespit edildi.

TAM 500 KİLOGRAM ET VE CİĞER İMHA EDİLDİ

Denetimin ardından insan tüketimine sunulmasının uygun olmadığı değerlendirilen 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. Böylece uygun olmayan koşullarda saklandığı belirlenen yarım ton ürünün tüketiciye ulaşmasının önüne geçildi. Denetimde yalnızca ürünlere yönelik işlem yapılmadı. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme hakkında da yaptırım uygulandı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Şahinbey Belediyesi ekipleri, yapılan tespitlerin ardından söz konusu işletmeyi mühürleyerek faaliyetten men etti. Belediye, özellikle doğrudan insan sağlığını ilgilendiren gıda sektöründeki işletmelerin üretim ve saklama şartlarına yönelik kontrollerin devam edeceğini bildirdi. Denetimde tespit edilen ürün miktarının 500 kilogramı bulması ise olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.