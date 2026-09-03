Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti - Son Dakika
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Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
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Kahramanmaraş'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye başvuran ve kalbi iki kez duran 42 yaşındaki Mehmet Tuğra, uygulanan müdahale ve operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu sürecin ardından kendisine ilk müdahaleyi yapan doktoru ziyaret eden hasta, çiçekle kadın doktora teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye başvuran ve kalbi iki kez duran adam, uygulanan müdahale ve operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu sürecin ardından kendisine ilk müdahaleyi yapan doktoru ziyaret eden hasta, çiçekle kadın doktora teşekkür etti.

ACİL SERVİSE BAŞVURMASIYLA DURUMUNUN AĞIRLAŞMASI BİR OLDU

Olay, 2 Ağustos tarihinde meydana geldi. Aniden rahatsızlanan 42 yaşındaki Mehmet Tuğra, özel bir hastanede acil servise başvurdu. Burada yapılan ilk değerlendirmede sağlık durumunun ciddi olduğu belirlenen hasta, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan hasta, acil serviste entübe edilirken sağlık ekipleri tarafından kalp masajı da uygulandı. 

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

AMBULANS YOLDAN DÖNDÜ

İlk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Hastanın ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalbi yeniden durdu ve hastaya yeniden müdahale edildi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde özel hastaneye tekrar ambulansla getirilen hastaya burada da kalp masajı ve gerekli tıbbi müdahaleler uygulandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan hasta, ileri tedavi amacıyla yeniden devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

HAYATINI KURTARAN DOKTORU UNUTMADI

Devlet hastanesindeki operasyonunun ardından sağlık durumu iyiye giden hasta, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Yaşadığı kritik sürecin ardından hayata yeniden tutunan Mehmet Tuğra, kendisine ilk müdahaleyi yapan acil doktoru unutmadı. Acil görevlisi Dr. Bintünnur Ekremoğlu'nun görev yaptığı hastanede ziyaret eden hasta, yanında getirdiği çiçek buketini doktoruna vererek teşekkür etti.

Sabah kalktığında kendisinde olağanüstü bir değişiklik hissettiğini belirterek, "Bir kriz şüphesi uyandırdı bende. Bir an önce bir sağlık kuruluşuna gitmem gerektiğini hissettim zaten. Vücudum yeterince bir tepki verdi bu duruma. Hızlı bir şekilde hastanenin aciline geldim. Hızlı bir şekilde buraya intikal ettim hocam da burada pazar günü nöbetçiymiş, sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

"GALİBA KALP KRİZİ GEÇİRİYORUM" DİYEREK GİTMİŞ

Hastanın ilk müdahalesini gerçekleştiren Dr. Bintünnur Ekremoğlu ise, "Mehmet Bey çok erken fark etmiş. Bilinçli birisi. 'Göğsüm ağrıyor, galiba kalp krizi geçiriyorum' diyerek geldi. Şikayetlerini de dört dörtlük anlattı. Tabii biz burada ekibimizle ilk müdahalemizi hemen yaptık. Tetkiklerle de teşhisimizi doğrulayıp en yakın yere ileri müdahale için sevk işlemlerini başlattık. 

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

"HİÇ HASAR ALMADAN ATLATABİLDİ"

Hastamızın kalbi iki kere durdu. Sevk için biz ilk bilinci açıkken yola çıkardık. Yolda ambulansta durmuş ama orada ekibimiz hemen bize haber verdi. 'Geri dönüyoruz hastaneye yakınınız' dedi. Tekrar geldiler. Biz hemen kapı önünde zaten masajla karşıladık. Direkt kalp masajına başlayarak müdahale odasına aldık. Sedyenin üzerinde masaja başlamıştık. Burada önemli olan zaten hastanın oksijensiz kalmaması, dolaşımını devam ettirmemiz gerekiyordu. Hem solunumu hem dolaşımı durmuştu. Entübe etmek zorunda kaldık. Ama neyse ki oksijensiz kaldığı süre çok kısa olduğu için beyne, vücuda hiçbir hasar almadan atlatabildi o dönemi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR ŞEY ATLATMIŞ"

Hızlı müdahalemiz orada bizi kurtardı. Biz burada müdahale ederken bir kere daha kalbi durdu. Sonra kendine gelmedi ama kalbi normal atmaya başlayınca doktorlu bir ekiple tekrar uygun yere sevkini sağladık. Beyefendi çok bilinçli geldi. Direkt müdahale odasına gelip sedyeye uzandı. Ailesinde hiç böyle bir öykü olmamasına rağmen, kronik hastalığı olmamasına rağmen fark etmiş durumu. Çok genç yaşta zaten. Sonradan haberini aldık. Kalbi besleyen iki büyük damarında tıkanma olmuş çok büyük oranda. Çok tehlikeli bir şey atlatmış. Biz de yardımcı olmuş olduk ona" dedi.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Öte yandan hastanın hastanede kalp masajı ve ambulansa alınması ve ambulansın tekrar hastaneye gelip hastaya kalp masajı yapılma anları ise hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kalp Krizi, Hastane, Sağlık, Olay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti - Son Dakika

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