Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

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KKTC'nin Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp iki kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu kazanın ardından devam eden arama çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi, 16 kişi ise halen kayıp.

30 Ağustos'ta Girne'den Mersin Taşucu'na hareket eden Filojet isimli yolcu gemisi 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla Girne açıklarında alabora olmuştu. Batan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşılması amacıyla 1 Eylül'de Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

ENKAZA GİRİŞ YAPILABİLECEK NOKTALAR BELİRLENDİ

TCG Işın'ın robotik sistemi, ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarayarak enkaza giriş yapılabilecek noktaları belirledi. 60 personeli bulunan geminin çalışmaları kapsamında 15 özel ihtisaslı birinci sınıf dalgıç görev aldı. Çalışmalarda kayıp ve batık nesneleri güvenli şekilde kavrayarak yüzeye çıkarabilen uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) kullanılarak robotik dalış da yapıldı. Bin metre derinliğe inebilen, 135 kilograma kadar yükü denizden çıkarabilen, termal kameralarla donatılan ROV, görüntüleme amacıyla da kullanıldı.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağladı. 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabilen TCG Işın'da yandan taramalı sonar (YTS) ile bin metre derinliğe kadar nesnelerin konumları tespit edilirken 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibi detaylı tarandı. Bu sayede 2 Eylül'de geminin batığı tespit edildi.

TCG ALEMDAR DA BÖLGEDE

Bölgede 2 Eylül'de konumlandırılan TCG Alemdar’dan komuta edilen robotlarla 550 metre derinlikteki gemiden kayıp naaşları çıkarma operasyonunun da icrasına başlandı. TCG Alemdar, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıp 16 kişiye ulaşılması ve kara kutunun çıkarılması için 24 saat esasına göre operasyonlar gerçekleştirdi.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazelerine ulaşılmış, kayıp 18 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında 550 metre derinlikte bulunduğu bildirilmişti.

Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Güncel, Kıbrıs, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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