Le Pen yasaklayacağını söyledi, Fransız kadınlar başlarını örtmeye başladı

Fransa'da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken başörtüsü üzerinden başlayan siyasi tartışma sosyal medyaya taşındı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) başörtüsünü kamusal alanda yasaklama ve yasağa uymayanlara para cezası uygulama planına karşı çıkan kadınlar farklı bir protesto yöntemi seçti.

TikTok, Instagram ve X'te paylaşılan çok sayıda görüntüde normal hayatlarında başörtüsü kullanmayan kadınların kameranın karşısına geçerek saçlarını örttüğü görülüyor. Bazı kadınlar klasik eşarp kullanırken bazıları farklı renk ve biçimlerdeki örtülerle akıma katılıyor.

KAMERA KARŞISINDA BAŞLARINI ÖRTÜYORLAR

Le Parisien, hareketi Fransa'da giderek büyüyen bir dayanışma dalgası olarak aktardı. Paylaşımlarda kadınlar, başörtülü Müslüman kadınların hedef alındığını düşündüklerini belirterek yasağa karşı çıkıyor.

Bazı kullanıcıların mesajlarında, yasağın hayata geçirilmesi durumunda Müslüman olmadıkları halde başörtüsü takacaklarını söyledikleri aktarılıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, 2027'de başörtüsü takarak yasağın uygulanmasını zorlaştıracaklarını söylerken, bir başka kullanıcı ise daha fazla kadının başını örteceğini belirtiyor.

AKIMA ERKEKLER DE KATILDI

Sosyal medyadaki protesto yalnızca kadınlarla sınırlı kalmadı. Fransız basınına göre bazı erkekler de saçlarını örtüp kamera karşısına geçerek kadınlara destek verdi. Hatta bazı kullanıcılar eşarbın nasıl bağlanacağına ilişkin görüntüler de paylaştı.

Le Progrès ise başörtüsü kullanmayan içerik üreticilerinin de harekete katıldığını, videoların Instagram ve TikTok'ta yayıldığını aktardı. Görüntülerde kadınların saçlarını topladıktan sonra farklı renklerde eşarplarla başlarını örttükleri görülüyor.

LE PEN YASAĞI REFERANDUMA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Tartışmanın fitilini RN milletvekili Jean-Philippe Tanguy'nun açıklamaları ateşledi. Tanguy, partisinin 2027'de iktidara gelmesi halinde kamusal alandaki başörtüsü yasağına uymayan kadınlara para cezası uygulanacağını söyledi.

Marine Le Pen de daha sonra başörtüsünün kamusal alanda yasaklanmasını içeren düzenlemeyi referandum yoluyla Fransızların önüne getirmeyi planladığını açıkladı. Le Pen'in önerisi Fransa'da hukuki uygulanabilirliği ve din özgürlüğü açısından da tartışılıyor.

"YASA ÇIKARSA BEN DE TAKACAĞIM"

Sosyal medyadaki hareketin ana mesajlarından biri ise başörtülü kadınlarla dayanışma. Paylaşımlarda “Bu yasa çıkarsa ben de başörtüsü takacağım” anlamına gelen mesajların öne çıktığı görülüyor. Anadolu Ajansı da Fransa'daki kadınların fotoğraf ve videolarını başörtüsüyle paylaşarak kampanya başlattığını bildirdi.