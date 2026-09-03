İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı - Son Dakika
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İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

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Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
Kaynak: İHA

Acil Durum, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Orhanlı, İtfaiye, Polis, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı - Son Dakika
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