Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi - Son Dakika
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Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi
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ABD'de eski Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer hakkında hazırlanan müfettiş raporu, görev dönemindeki çarpıcı ihlalleri ortaya çıkardı. Raporda, korumasıyla uygunsuz derecede yakın ilişki kurduğu belirtilen eski bakanın, bir striptiz kulübünde başka bir koruma görevlisine dansçının üzerine para bırakması için talimat verdiği kaydedildi. Ancak ikili arasında romantik veya cinsel ilişki yaşandığını kanıtlayacak yeterli delil bulunamadı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Çalışma Bakanlığı görevini yürüten ve nisan ayında istifa eden Lori Chavez-DeRemer hakkında hazırlanan müfettiş raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi'nin (OIG) raporunda, Chavez-DeRemer'in görev yaptığı dönemde bakanlık politikalarını birden fazla kez ihlal ettiği sonucuna varıldı.

KORUMASIYLA İLİŞKİSİ RAPORA GİRDİ

Raporda Chavez-DeRemer'in koruma ekibinde görev yapan Brian Sloan ile "uygunsuz derecede yakın ve profesyonellik dışı" bir ilişki geliştirdiği ve sürdürdüğü belirtildi.

Sloan'ın aynı zamanda Chavez-DeRemer'in koruma ekibi üzerinde idari ve operasyonel yetkiye sahip olduğuna dikkat çekilirken, söz konusu yakınlığın federal tarafsızlık ve ayrıcalıklı muameleyi önlemeye yönelik standartlarla bağdaşmadığı sonucuna varıldı.

Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Müfettişlik ayrıca Chavez-DeRemer'in iş yerinde tacizi yasaklayan bakanlık politikasına uymadığını belirledi.

Bununla birlikte raporda önemli bir ayrım yapıldı. Müfettişler, Chavez-DeRemer ile Sloan arasında romantik veya cinsel ilişki yaşandığını ortaya koymaya yetecek kanıt bulunmadığını bildirdi.

STRİPTİZ KULÜBÜNDEKİ OLAY DA RAPORDA

Raporda dikkat çeken bir başka bölüm ise Nisan 2025'te Oregon'da gerçekleşen bir geceye ilişkin oldu.

Chavez-DeRemer'in bazı çalışanlarıyla birlikte kısmen çıplak dansçıların bulunduğu bir striptiz kulübüne gittiği belirtildi. Rapora göre Chavez-DeRemer, burada çantasından çıkardığı parayı koruma ekibindeki bir görevliye vererek dansçıya götürmesini istedi.

Görevlinin bunu yapmak istemeyerek Sloan'dan talimat istediği, Sloan'ın ise Chavez-DeRemer'in isteğini yerine getirmesini söylediği kaydedildi.

Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

"PARALARI TEK TEK BIRAKMASINI İSTEDİ"

Rapora göre olay bununla da sınırlı kalmadı. Chavez-DeRemer'in daha sonra çantasından yeniden para çıkararak koruma görevlisinden banknotları kısmen çıplak dansçının üzerine tek tek bırakmasını istediği belirtildi.

Görevlinin ikinci kez tereddüt ederek Sloan'a başvurduğu, ancak yine talimatı yerine getirmesinin istendiği kaydedildi. Raporda koruma görevlisinin isteği dışında talimata uyduğu ifade edildi.

OTEL KAPI KAYITLARI İNCELENDİ

Müfettişler Chavez-DeRemer ve Sloan'ın birlikte gerçekleştirdiği iki Las Vegas seyahatine ilişkin elektronik otel kapı kilidi kayıtlarını da inceledi.

Rapora göre kayıtlar, ikilinin gecenin en azından belirli bölümlerini birbirlerinin odalarında geçirmiş olabileceğine işaret etti. Ancak müfettişlik, bu bulgunun romantik veya cinsel bir ilişkiyi kanıtlamak için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Bir tanık ayrıca Michigan seyahati sırasında Chavez-DeRemer'in araçta Sloan'ın omuzlarına masaj yaptığını gördüğünü ve Sloan'ın cinsel ima olarak yorumlanan bir söz söylediğini aktardı.

Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

BAŞKA İHLALLER DE TESPİT EDİLDİ

Raporda eski bakanın başka kuralları da ihlal ettiği sonucuna varıldı. Chavez-DeRemer'in kişisel ve resmi seyahatleri kurallara aykırı biçimde birleştirdiği, gerekli izin olmadan federal mülkte alkol bulundurup tükettiği, kamu çalışanlarına mesai saatleri ve devlet kaynaklarını kullanarak kişisel işlerini yaptırdığı ve aldığı hediyeleri gerekli kanallara bildirmediği belirtildi.

Müfettişlik ayrıca aralarında Sloan'ın da bulunduğu Chavez-DeRemer'in dört çalışanının bakanlık politikalarını birden fazla kez ihlal ettiğine ilişkin bulgulara ulaştı.

SORUŞTURMA SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Chavez-DeRemer hakkındaki inceleme, korumasıyla ilişkisi ve görevini kötüye kullandığı yönündeki iddiaların gündeme gelmesinin ardından kamuoyuna yansımıştı.

Eski bakan, soruşturmanın basına yansımasından yaklaşık üç ay sonra Nisan 2026'da görevinden istifa etmişti. Müfettişlik tarafından yayımlanan son rapor ise daha önce gündeme gelen olayların önemli bir bölümünü doğrularken, Chavez-DeRemer ile Sloan arasında romantik veya cinsel ilişki yaşandığının kanıtlanamadığının altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi - Son Dakika

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