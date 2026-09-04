Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor

Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
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ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken Güney Kore, Hürmüz Boğazı’na P-8 Poseidon deniz karakol uçakları, lojistik destek gemisi ve özel harekât personeli göndermek için hazırlıklara başladı. Seul yönetiminin daha önce benimsediği “savaşın bitmesini bekleme” yaklaşımından uzaklaşması dikkat çekerken, sevkiyatın gerçekleşmesi için Ulusal Güvenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu ve parlamentonun onayı gerekiyor.

Güney Kore ordusu, ABD ile İran arasındaki çatışmaların sürdüğü Hürmüz Boğazı’na P-8 Poseidon deniz karakol uçakları, donanma özel harekât personeli ve lojistik destek gemisi sevk etmek üzere somut hazırlıklara başladı. Askerî planlamalar hız kazanırken, sevkiyatın fiilen gerçekleşmesi için Ulusal Güvenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu ve parlamentonun onayı bekleniyor.

P-8 POSEIDON VE ÖZEL TİMLER İLK KEZ BÖLGEYE GİDECEK

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre hazırlanan askeri konuşlandırma paketinde; P-8 Poseidon deniz karakol uçakları, donanmaya ait lojistik destek gemisi ve Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekibi yer alıyor.

P-8 Poseidon uçaklarının bölgedeki denizaltı ve su üstü unsurlarını takibe alması öngörülüyor. Planın onaylanması halinde Güney Kore, bölgeye ilk kez bir deniz karakol uçağı konuşlandırmış olacak. Görev alacak EOD ekibinin ise Güney Kore Donanması Özel Harp Filosu bünyesindeki Sualtı İmha Timi (UDT) personelinden oluşturulacağı ve yabancı donanmalarla ortak operasyonlar yürüteceği bildirildi.

SAVAŞIN BİTMESİNİ BEKLEME POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLDİ

Seul yönetiminin daha önce Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir askerî sevkiyatı ABD-İran savaşının sona ermesinden sonra değerlendirme yönündeki yaklaşımında değişime gidildiği görüldü. Çatışmalar devam etmesine rağmen hazırlıkların başlatılması politikanın esnetildiğine işaret ederken, Güney Koreli üst düzey askerî yetkililerin uçak ve gemilerin kullanacağı limanlar ile operasyon üsleri konusunda bölge ülkeleriyle temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

PARLAMENTO ONAYI GEREKLİ

Askerî kanatta hazırlıklar tam gaz sürse de Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, seyrüsefer güvenliğine katkı sağlayacak askerî ve sivil seçeneklerin değerlendirildiğini ve henüz nihai kararın verilmediğini açıkladı.

Söz konusu unsurların Hürmüz Boğazı'na fiilen sevk edilebilmesi için sırasıyla Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi kararı, Bakanlar Kurulu onayı ve parlamentonun (Ulusal Meclis) tezkereyi kabul etmesi gerekiyor. Konuşlandırma tezkeresinin eylül ayı içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Üçar Enver Üçar:
    bir sen eksiktin 5 0 Yanıtla
  • Mmehmet123. Mmehmet123.:
    anladık mazot a yine zam geliyor ?? 4 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Sana giren cıkan ne onu anlamadım 2 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    KİME KARŞI ASKER GÖNDERİYOR ONU ANLAMIŞ DEĞİLİM. İNŞALLAH ABD'YE KARŞI ASKER GÖNDERİR,İRAN'A YARDIM AMAÇLI. 0 0 Yanıtla
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