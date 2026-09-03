Trump\'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı

(ANKARA) - ABD'nin kuruluşunun 250'inci yılı dolayısıyla basılan ve bir yüzünde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık özel madeni paralar satışa çıktı. Yaşayan bir başkanın ABD parasında tasvir edilmesine ilişkin yasal tartışmalar sürüyor.

ABD Darphanesi (US Mint), ülkenin bağımsızlığının 250'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan 1 dolarlık madeni paraların satışa sunulduğunu açıkladı.

Paranın ön yüzünde Trump'ın portresi, üzerinde ise "LIBERTY" (Özgürlük) ifadesi bulunuyor. Portrenin altında ABD'nin bağımsızlığını ilan ettiği yıl ile 250'inci yıl dönümünü gösteren "1776 ~ 2026" ibaresi yer alıyor.

Arka yüzde ise ABD'nin Büyük Mührü bulunuyor. Mühürde, bir pençesinde oklar, diğerinde zeytin dalı taşıyan kel kartal ile Latince "E Pluribus Unum" (Çokluktan birliğe) ifadesi yer alıyor.

Tasarım, üyeleri Trump tarafından atanan ABD Güzel Sanatlar Komisyonu tarafından bu yıl onaylandı. Trump daha önce portresinin madeni paraya basılması fikrini "çok sıra dışı" olarak nitelendirmiş ancak bundan "onur duyduğunu" söylemişti.

YAŞAYAN BAŞKANIN PARAYA BASILMASI TARTIŞMA YARATTI

Yasal ödeme aracı olarak kullanılabilen paralar, ABD'de yaşayan bir başkanın para üzerinde tasvir edilmesini yasaklayan federal düzenlemeler nedeniyle eleştirilere de yol açtı. Bununla birlikte, belirli koşullarda Hazine Bakanı'nın özel madeni paraların basılmasına ve tedavüle çıkarılmasına izin verme yetkisi bulunuyor.

ABD Darphanesi, paraların "250 yıllık büyük Amerikan mirasını onurlandırmak" amacıyla basıldığını ifade etti. 25 madeni paradan oluşan rulolar 61 dolardan, 100 adetlik torbalar ise 154,50 dolardan satışa sunuldu.