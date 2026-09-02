Nijer'deki askeri hareketlilikte yabancı ülkelerin rolü olduğu iddia edildi

Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan askeri hareketliliğe ilişkin bazı yabancı ülkeler ile eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yakın çevresinden kişilerin olaylarda rolü bulunduğu iddia edildi.

Niamey'deki 1. Paraşüt Taburunda görevli Yüzbaşı Roger Gabriel, Nijer devlet televizyonu RTN'de yayımlanan açıklamasında, 101 No'lu Hava Üssü'nde başlayan olaylarda bazı askerlerin kendisinden destek istediğini ancak bu talepleri geri çevirdiğini belirtti.

Gabriel, olayların ilk saatlerinde terör saldırısı yaşandığını düşündüklerini ancak daha sonra 101 No'lu Hava Üssü'nde bir grup asker ile Cumhurbaşkanlığı Muhafızları arasında çatışma yaşandığını öğrendiğini söyledi.

Olaylar sırasında Çadlı bir subay ile eski Cumhurbaşkanı Bazum'un ailesinden bazı kişilerle telefon görüşmeleri yaptığını belirten Gabriel, bu görüşmelerde 101 No'lu Hava Üssü'ndeki askerlere dışarıdan destek sağlanabileceğinin kendisine aktarıldığını öne sürdü.

Gabriel, Çad ve Fransa'nın olası müdahalesinden söz edildiğini, Benin ve Fildişi Sahili'nin de bu girişime destek verebileceğinin kendisine iletildiğini iddia etti.

Fransa, Belçika ve Dubai'den çeşitli telefon numaralarından arandığını da öne süren Gabriel, söz konusu görüşme ve mesajları üstlerine bildirdiğini ifade etti.

Gabriel'in iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken, adı geçen ülkelerin makamlarından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Niamey'deki askeri hareketlilik

Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece 101 No'lu Hava Üssü'ndeki bir grup asker, bazı silah arkadaşlarını alıkoymaya ve başkentteki stratejik noktaların kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştı.

Nijer Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını açıklamıştı.