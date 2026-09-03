Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası - Son Dakika
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Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

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Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki golcü Franculino Dju'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bordo-mavililer, Gine-Bissaulu santrfor için 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek. Genç futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken Dju, UEFA Konferans Ligi listesine de eklendi.

Trabzonspor, hücum hattına ses getirecek bir takviye yaptı. Bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ın 22 yaşındaki santrforu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Genç golcüyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, transferin mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

17 MİLYON EURO 8 TAKSİTTE ÖDENECEK

Trabzonspor'un açıklamasına göre Midtjylland'a 17 milyon euro bonservis bedeli ve şarta bağlı bonuslar ödenecek. 17 milyon euroluk bedelin beş yıla yayılan 8 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor. Franculino'nun başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek bedelden Midtjylland'a ödenen veya ödenecek tutarlar çıkarılacak. Kalan kısmın yüzde 15'i Danimarka ekibine verilecek.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

FRANCULINO'NUN MAAŞI BELLİ OLDU

Bordo-mavililer, genç golcüyle 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Franculino'ya her sezon 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödenecek. Trabzonspor'un +1 yıllık opsiyonu kullanması halinde oyuncunun 2030-2031 sezonundaki garanti ücreti 2 milyon 406 bin 250 euro olacak. Ayrıca futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında menajerlik hizmet bedeli ödenecek.

Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

UEFA LİSTESİNE EKLENDİ

A Spor'un haberine göre Trabzonspor, transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Franculino Dju'yu UEFA Konferans Ligi kadrosuna da ekledi. Böylece genç santrfor, bordo-mavililerin Avrupa maçlarında forma giyebilecek.

FRANCULINO DJU KİMDİR?

28 Haziran 2004 doğumlu Franculino Gludo Dju, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Benfica altyapısında yetişen Gine-Bissaulu futbolcu, 2023 yazında Midtjylland'a transfer oldu. 1,86 metre boyundaki sol ayaklı golcü; hızı, atletizmi ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Franculino aynı zamanda Gine-Bissau Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

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