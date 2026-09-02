Şanlıurfa Hilvan'da 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Hilvan'da 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Hilvan\'da 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken yaşamını yitirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde bulduğu pompalı tüfekle oynadığı iddia edilen 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

TÜFEKLE OYNARKEN ATEŞ ALDI

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., silahın aniden ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyarak odaya koşan ailesi, küçük çocuğu kanlar içinde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuğun, önce Hilvan Devlet Hastanesi'ne, ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Muhammed H. Ş. hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Hilvan'da 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da sular ısınıyor Batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da sular ısınıyor! Batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Hilvan'da 10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle oynarken yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement