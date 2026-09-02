Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar - Son Dakika
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Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar

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Silivri açıklarında batan TUĞBERK İMAMOĞLU gemisindeki 10 denizciyi arama çalışmaları sürerken, gelişmeleri takip eden basın mensuplarına fiziki saldırı gerçekleştirildi. Silivri Limanı'nda yaşanan arbedeye güvenlik güçleri müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Silivri açıklarında gece saatlerinde meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Silivri Limanı'nda hareketli anlar yaşandı.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisi, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU battı ve gemide bulunan tamamı Türk 10 denizciye henüz ulaşılamadı.

DENİZCİLERİN YAKINLARI LİMANA GELDİ

Arama kurtarma çalışmalarının başlamasının ardından TUĞBERK İMAMOĞLU'da bulunan mürettebatın yakınları da Silivri Limanı'na geldi. Yakınlar, yetkililerden bilgi alarak arama çalışmalarından gelecek haberi limanda beklemeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin çarpışmanın ardından 11 dakika içerisinde battığını açıklarken, 10 kişilik mürettebattan şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadığını bildirdi.

BASIN MENSUPLARINA FİZİKİ MÜDAHALE

Kazaya ilişkin gelişmeleri takip etmek amacıyla Silivri Limanı'nda bulunan basın mensupları ile alandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle gerginlik çıktı.

Paylaşılan görüntülerde, İstanbul Valiliğine ait çadırın bulunduğu alanda kalabalığın birbirine girdiği, bazı kişilerin basın mensuplarına doğru hamle yaptığı ve fiziki müdahalede bulunduğu görülüyor. Polis ve alandaki görevliler tarafları ayırmak için araya girerken arbede kısa süre devam ediyor.

Görüntülerde bir kişinin yere düştüğü, çevredekilerin ve güvenlik görevlilerinin kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştığı da görülüyor.

Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ve olayın çıkış nedenine ilişkin şu aşamada resmî bir açıklama bulunmuyor.

GEMİ KAZASINA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gemilerin seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili görüntü, belge ve diğer delillerin toplanması talimatı verildi.

Soruşturmanın yürütülmesi için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

TUĞBERK İMAMOĞLU'daki 10 denizciyi bulmak için havadan ve denizden yürütülen geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika İstanbul Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Vurmayin ben gazeteciyim haberimi yapiyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Batan geminin ardından Silivri'de gergin anlar! Gazetecilere saldırdılar - Son Dakika
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