Acun Ilıcalı\'ya 100 milyon dolarlık dava açıldı

Survivor Yunanistan’ın 13. sezonunda mücadele eden 22 yaşındaki Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’ndeki çekimler sırasında geçirdiği feci kaza sonucu sol bacağını kaybetmesinin ardından hukuk mücadelesi başlattı. Açık denizde zıpkınla balık avladığı esnada bir tur teknesinin pervanesine kapılan genç yarışmacı, ihmal gerekçesiyle yapım şirketi AcunMedya ve yayıncı kuruluş SKAI TV aleyhine 100 milyon doları aşan tazminat davası açtı.

İHMAL VE GÜVENLİK ZAFİYETİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Floros'un 3 Eylül tarihinde mahkemeye sunduğu dava dosyasında, program yapımcıları ağır ihmalle suçlandı. Yarışmacı, program formatının açık denizde zıpkınla balık avlamayı zorunlu kıldığını ve Dominik Cumhuriyeti'nin Bayahibe bölgesi yakınlarındaki yoğun turist trafiğine sahip sularda yeterli güvenlik önlemi alınmadan denize gönderildiklerini öne sürdü. İddialara göre, kaza anında bölgede güvenlik tekneleri, gözcüler, korumalı alanlar veya uyarı işaretleri bulunmuyordu. Floros ayrıca, aynı sularda daha önce de kazaların yaşandığını ve bir ölüm vakasının kayıtlara geçtiğini savundu.

KOPAN BACAĞI BULUNAMADI

Geçtiğimiz mayıs ayında meydana gelen kazada pervanenin çarpması sonucu sol bacağı kopan genç yarışmacı, kopan uzvunun sudan hiçbir zaman çıkarılamadığını belirtti. Hayatını, kendisine çarpan teknedeki yabancı bir yolcunun kanamayı durdurmak için uyguladığı turnikeye borçlu olduğunu ifade eden Floros, kazanın ardından derhal Miami'deki bir hastaneye sevk edildi. İki ay boyunca hastanede tedavi gören yarışmacı, sol bacağının ampute edilmesinin yanı sıra ağır yaralanan sağ bacağının onarılması için çok sayıda zorlu ameliyat geçirdi. Geçmişte ve gelecekte yaşanacak fiziksel acı, psikolojik travma ve yaşam kalitesindeki kayıplar gerekçe gösterilerek talep edilen tazminat miktarı 100 milyon doları aştı.

ACUNMEDYA: KAZA YARIŞMA SÜRECİNİN DIŞINDA GELİŞTİ

Davanın muhataplarından AcunMedya, kazanın çekimlere verilen ara sırasında ve yarışmacının reality şov kapsamındaki yarışma sürecinin tamamen dışında zıpkınla balık avladığı esnada meydana geldiğini açıkladı. Şirket, olayın ilk anından itibaren yaralı yarışmacıya müdahale edilerek güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldığını ve liman yetkililerinin kazanın tüm koşullarını belirlemek üzere soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Yayıncı kuruluş SKAI TV ise yaşanan feci olayın ardından Survivor Yunanistan programının yayınını askıya aldı. Yapım sürecinin tamamen AcunMedya'nın kontrolü ve sorumluluğu altında gerçekleştirildiğini vurgulayan televizyon kanalı, yarışmacının sağlık durumunu yakından takip ettiklerini, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine mümkün olan her türlü katkıyı sağlayacaklarını bildirdi.