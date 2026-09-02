Şehit Jandarma Fahri Ateş Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Jandarma Fahri Ateş Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Fahri Ateş Mersin\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de gemi kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, memleketi Mersin'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Ateş'in eşini ve oğlunu kurtarıp can simidi almak için indiği sırada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ateş'in naaşı, Erdemli ilçesi Çerçili Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına, Ateş'in kazadan kurtulan eşi Ayça ile babası Yüksel ve annesi Kadriye Ateş'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ile vatandaşlar katıldı.

Törende Ateş'in fenalık geçiren babasına sağlık personeli müdahale etti. Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen eşi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Namazın ardından Ateş'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Eşi ve oğlunu güverteye çıkardıktan sonra can simidi almaya gitmiş

İstanbul'da görev yapan jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in, yıllık izninde memleketi Erdemli'ye geldikten sonra hemşire eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile tatil için KKTC'ye gittiği belirtildi.

Tatil dönüşü bindikleri yolcu gemisinin alabora olacağını anlayan Ateş'in, eşi ve oğlunu güvertede güvenli yere çıkardığı, can simidi almak için aşağıya indiği sırada mahsur kalıp yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Jandarma, Kıbrıs, Mersin, Ulaşım, Güncel, Tatil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Fahri Ateş Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak Cezası belli oldu “Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu
Girne’deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu Dehşet anlarını böyle anlattı Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti ölümden döndü 14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü
Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
Filipinler’de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp
Doku soruşturmasında çember daralıyor Cezaevine gönderildi Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi
Fenerbahçe’ye uçarak gol atmıştı İşte o yıldızın yeni takımı Fenerbahçe'ye uçarak gol atmıştı! İşte o yıldızın yeni takımı

11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:41
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
10:32
Belediyedeki rüşvete suçüstü 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
10:29
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti’ye geçiyor Üstelik yalnız da değil
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil
10:24
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 11:41:42. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Fahri Ateş Mersin'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement