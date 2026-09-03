Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
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İngiltere'de 30 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Bronwen James, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki yaşadığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılık, ikilinin Snapchat üzerinden mesajlaşarak gizlice buluştuğunu ve öğretmenin evinde Wimbledon maçlarını izlerken cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü. James ise suçlamaları reddetti.

İngiltere'nin Southampton kentindeki Bitterne Park School'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki Bronwen James, 16 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadığı suçlamasıyla yargılanıyor.

Savcılığın mahkemede aktardığına göre James ile öğrenci arasındaki iletişim, gencin öğretmeninden Snapchat hesabını istemesiyle başladı. James'in başlangıçta bu talebi reddettiği ancak daha sonra öğrencisini uygulamaya eklediği belirtildi.

MESAJLARIN İÇERİĞİ DEĞİŞTİ

Savcı Edward Culver, ikili arasındaki mesajlaşmaların zaman içerisinde flörtöz bir hal aldığını öne sürdü. Savcılığa göre James ile öğrenci daha sonra gizlice buluşmaya başladı. İkilinin Weston Shore'a gittikleri, burada otomobil içerisinde öpüştükleri iddia edildi.

Savcılık ayrıca öğretmenin öğrenciye kendisini sevdiğini söylediğini ve birlikte başka bir yere taşınmak istediğini öne sürdü.

WIMBLEDON İZLERKEN İLİŞKİYE GİRDİKLERİ İDDİASI

Davada dikkat çeken ayrıntılardan biri de olayın yaşandığı öne sürülen zamana ilişkin oldu. Savcılık, James ile öğrencisinin öğretmenin evinde Wimbledon tenis turnuvasını izlediğini, ardından yakınlaşmaya başladıklarını ileri sürdü. İkilinin daha sonra korunmasız cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Öğrenci ayrıca baş başa kaldıkları zamanlarda James'in kendisine "Miss" diye hitap etmesini istediğini öne sürdü.

"BENİ MANİPÜLE ETTİĞİNİ ŞİMDİ ANLIYORUM"

Öğrenci, başlangıçta aralarındaki ilişkiyi "iyi" olarak değerlendirdiğini ancak daha sonra öğretmeninin kendisini manipüle ettiğini düşündüğünü ifade etti.

James ise hakkındaki suçlamaları reddetti ve mahkemeye hazırladığı yazılı bir ifade sundu.

JÜRİ DAĞITILDI

Davada çarşamba günü beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mevcut jüri heyeti dağıtılırken, yargılamanın yeni bir jüri oluşturularak perşembe günü devam etmesine karar verildi.

Wimbledon, İngiltere, Snapchat, Hakim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Ak Osman Ak:
    Orada olan bir şey Türk halkını çok ilgilendiriyor sanki alan razı veren razı deriz bizde kimene 10 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bize denk gelmez 2 0 Yanıtla
    Uğur Kart Uğur Kart:
    HEYKELİST BELEDİYEDE İŞE GİRMEN GEREKİR 0 1
  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    eskiden öğretmenler not verirdi..şimdi ise ……… 1 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Vay arkadaş yaa şimdi şöyle yani bu nasıl denir bakış açısı falan bu durum genel konjonktür dahilinde değerlendirildiğinde psikososyal ve kültürellik çerçevesinde ti lilililili ahey ahey ahey ohannes cinsinden bi durum gibi bişey denilebilinse deseniz ....o da değil ama işte neyse .... no comment yazal geçek. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ülkeyi sarsan skandal! Öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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