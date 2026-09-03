ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede - Son Dakika
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ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede

ABD\'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027\'ye kadar bölgede
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'la süren çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'daki Amerikan birliklerinin görev süresini 2027'ye kadar uzattığı bildirildi. Bölgede yaklaşık 50 bin ABD askeri ve 19 savaş gemisi bulunuyor. Karar, savaşın gelecek yıla uzayabileceği şeklinde yorumlanırken, Trump'ın İran savaşının sona erdiğini ilan etme seçeneğini de değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken Washington'dan savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki Amerikan askeri birliklerinin görev süresini 2027'ye kadar uzattı.

Karar, İran'la devam eden çatışmanın 2027'ye kadar uzayabileceğine ilişkin önemli bir işaret olarak değerlendirildi.

BÖLGEDE 50 BİN ABD ASKERİ

Habere göre Washington, Orta Doğu'daki yaklaşık 50 bin Amerikan askerini bölgede tutmaya devam edecek.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığı içerisinde ayrıca 19 savaş gemisi, hava savunma birlikleri, savaş uçağı filoları ve paraşütçü birlikleri bulunuyor.

TRUMP'IN ASKERİ SEÇENEKLERİNİ AÇIK TUTACAK

ABD'nin süresi açık bırakılan konuşlandırma stratejisinin, Başkan Donald Trump'ın İran konusunda askeri seçeneklerini açık tutmasını sağlamak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Ancak uzun süreli konuşlandırmanın Amerikan askerleri ve aileleri üzerinde baskı oluşturduğu, askeri araç ve ekipmanların bakımında ise giderilmesi yıllar sürebilecek bir yığılmaya neden olabileceği ifade edildi.

TRUMP SAVAŞIN BİTTİĞİNİ İLAN ETMEYİ KONUŞTU

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntıya da yer verildi. Trump'ın üst düzey danışmanlarıyla yaptığı özel görüşmelerde İran savaşının sona erdiğini ilan edip etmemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Buna karşın Trump'ın danışmanlarına, İran'a yönelik sürdürülen ekonomik baskının sonunda Tahran yönetimini nükleer programını ortadan kaldırmaya zorlayacağı veya hükümetin çöküşüne yol açacağı yönündeki düşüncesini aktardığı belirtildi.

ABD yönetiminin bölgedeki askeri varlığını 2027'ye kadar uzatma kararı ise Washington'ın İran konusunda uzun süreli bir askeri hazırlığı sürdürdüğünü gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    bunak bu ne yaptiğini bilmiyor 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'den İran savaşı için kritik karar! Askerler 2027'ye kadar bölgede - Son Dakika
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