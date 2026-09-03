Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ile Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

ALSU GEMİSİNİN 1. VE 3. KAPTANI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan Alsu gemisinde görevli 10 kişiden aşçı hariç 9'unun haklarında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Soruşturmanın ve idari tahkikat dosyasının devam etmesi ile geminin güvenliği dikkate alınarak şüpheliler jandarma eşliğinde gemide muhafaza altına alındı. Gemide bulunan şüphelilere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi.

Başsavcılıkça, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan ön rapor doğrultusunda gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri, 2 cumhuriyet savcısı tarafından alındı.

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanın kusur durumları nazara alınarak tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ilişkin bilirkişi ön tespit raporu ortaya çıktı. Raporda kazanın nedeni "Çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olarak değerlendirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin AIS cihazının kapalı, arızalı veya dış müdahale sonucu yeterli çalışmıyor olmasının ve telsiz mutabakatına aykırı şekilde son 0,5 milde sancağa dönmesinin çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici olduğu belirtildi.

"VARDİYE STANDARTLARI TAMAMEN TERK EDİLDİ

Raporda kayıp faciasının esas nedenin 'Çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı' olduğu belirtildi. Raporda "TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M-T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

"FACİA ÖNLENEBİLİRDİ"

Bilirkişi heyetinin değerlendirmesine göre karşı geminin manevrası 0,5 mil yerine 1,5-1,8 mil mesafeden tespit edilebilseydi, ALSU tarafından acil durum manevraları gerçekleştirilebilecekti. Raporda, zamanında makine stop veya acil tornistan verilmesi halinde çatışmanın tamamen önlenebileceği ya da darbe şiddetinin minimuma indirilerek TUĞBERK İMAMOĞLU'nun batmasının engellenebileceği değerlendirildi.

İKİ GEMİDE DE KRİTİK İHLALLER TESPİT EDİLDİ

Raporda ALSU gemisinin köprüüstünde yalnızca kazadan bir gün önce gemiye katılan ve bu gemideki ilk seyir vardiyasını tutan bir zabitin bulunduğu, gözcü ve dümenci görevlendirilmediği belirtildi. Kaptanın ise kaza sırasında köprüüstünde olmadığı ve çarpışmadan yaklaşık 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıktığı kaydedildi.

TUĞBERK İMAMOĞLU açısından ise AIS sisteminin çalışmaması ve telsiz görüşmesinde mutabık kalınan manevranın aksine son 0,5 milde sancağa dönüş yapılması kritik kusurlar arasında gösterildi.

BATIŞ NEDENİ İÇİN YENİ DELİLLER İSTENDİ

Bilirkişi heyeti, TUĞBERK İMAMOĞLU'nun çarpışmanın ardından neden bu kadar hızlı battığının da ayrıca araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda geminin yükleme planı, yük bağlama belgeleri, stabilite hesapları, klas ve sörvey kayıtları ile yükleme anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi istendi.

Raporda ayrıca kaza öncesindeki VHF telsiz konuşmalarının tamamının, genişletilmiş VTS radar kayıtlarının ve ALSU gemisinin dış kamera görüntülerinin soruşturma dosyasına kazandırılması talep edildi.