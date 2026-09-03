Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde - Son Dakika
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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası\'nda yarı finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, çeyrek final mücadelesinde Almanya karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Filenin Sultanları’nın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Filenin Sultanları, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan karşısında finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

GRUPTA 4 GALİBİYET ALDILAR

Milliler turnuvanın A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup etti. Milliler, grup etabındaki son karşılaşmasında Polonya'ya 3-2 yenilmesine rağmen ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu mücadeleyi de kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

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Son Dakika Güncel Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    tskler sporda yuzumuzu gulduren takim olarak siz varsiniz ?????? 2 0 Yanıtla
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