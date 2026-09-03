Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde S.T., alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Ö.N.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı arkadaşını öldürdü.
Olay, dün Altındağ ilçesinde Battalgazi Mahallesi 1017'nci Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, S.T. isimli bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Ö.N.'yi tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekipleri Ö.N.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri tarafından, S.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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