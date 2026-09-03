4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri tam anlamıyla krize döndü. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçime AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi, seçimin iptaline karar verdi. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada 5 Eylül Cumartesi günü Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimlerinin yenileceğini açıkladı.

CHP'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDILAR

Seçimler ise CHP'nin en istemediği senaryo gerçekleşti. CHP'li meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan Tahsin Usta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Meclis üyelerine rozetleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı.

"HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN BU KARARI ALDIK

AK Parti’ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına açıklama yaptı. Usta, kararlarının Üsküdar’a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti’ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar’a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."

GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMDE

İstifalarla birlikte gözler cumartesi günü yapılacak başkanvekilliği seçimlerine çevrildi. Meclis'te sandalye üstünlüğünü kazanan AK Parti'nin adayının başkanvekilliği seçimlerini kazanması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

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