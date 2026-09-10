Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler

Trabzonspor\'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Yurt dışı basınında yer alan haberde bordo-mavili yönetimin, Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği ve İspanyol çalıştırıcıya cazip bir sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir getirilmişti. Bordo-mavililer yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler

GUARDIOLA İDDİASI ORTAYA ATILDI

IndyKaila News'in haberine göre Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Pep Guardiola'yı gündemine aldı. Bordo-mavili yetkililerin İspanyol teknik adama ulaşmak için Guardiola'nın menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler

CAZİP SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberde Trabzonspor'un Guardiola'ya cazip bir sözleşme önerisi sunduğu ileri sürüldü. İspanyol teknik adamın menajerinin ise teklifi değerlendirmek üzere bordo-mavili kulüpten süre istediği iddia edildi. Guardiola cephesinden teklife ilişkin nasıl bir yanıt geleceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

TRABZONSPOR'DA GÖZLER YENİ HOCADA

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Hüseyin Çimşir yönetiminde yoluna devam eden Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Bordo-mavililer için daha önce farklı teknik direktörlerin isimleri gündeme gelirken Pep Guardiola iddiası listeye oldukça sürpriz bir ismin eklenmesine neden oldu.

Pep Guardiola, Trabzonspor, Fatih Tekke, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik
İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı İdlib’de mühimmat deposunda patlama: 8 yaralı

10:35
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray’ı doğradı
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
08:34
6 dakika yetti Galatasaray taraftarı yıldız isim için “Gönderilsin“ diyor
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:56:06. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Guardiola bombası! Menajeriyle temasa geçtiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement