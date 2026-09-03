Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale - Son Dakika
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Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale

Babacan\'dan Davutoğlu\'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
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DEVA Partisi lideri Babacan, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu hakkında 5 yıl önceki sözleri nedeniyle açılan soruşturmayı eleştirerek, bunun ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasete müdahale olduğunu belirtti. Babacan, Davutoğlu'na tam destek verdiğini açıkladı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Davutoğlu hakkında yıllar önceki sözleri nedeniyle bugün soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DEMOKRATİK SİYASETİN ALANINA YAPILMIŞ AÇIK BİR MÜDAHALE"

"Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir münevver, saygın bir akademisyendir. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevleriyle ülkemize çok değerli hizmet ve katkılarda bulunmuş Sayın Davutoğlu'na, bundan tam 5 yıl önce kamuoyuna yansımış sözleri nedeniyle bugün soruşturma açılması, ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına yapılmış açık bir müdahaledir.

Sayın Davutoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturmayı önce basından öğrenmiş olması da hukuken kabul edilebilir değildir. Siyasetçilerin görevi konuşmak, eleştirmek, yanlış gördükleri konularda iktidarın uygulamalarıyla ilgili hesap sormaktır. İktidarlar eleştirilere siyaset içinde cevap verir, kürsüde cevap verir, milletin önünde cevap verir. Demokrasi böyle işler, böyle işlemelidir.

"DAVUTOĞLU'NA DESTEĞİM TAMDIR"

Türkiye'nin ihtiyacı, siyasi eleştirilerin soruşturmalarla karşılandığı değil; farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği, yargının siyasi hesaplaşmalardan uzak ve bağımsız olduğu bir hukuk devletidir.

Sayın Davutoğlu'na başlatılan soruşturma sebebiyle kendisine desteğim ve dayanışmam tamdır. Eleştiriye tahammül eden, hesap vermekten kaçmayan ve hukukun üstünlüğüne saygı gösteren bir ülke yönetimi için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Sana da oynar reis. Garip psikolojide. 0 0 Yanıtla
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