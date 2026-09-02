Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde, difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Plateau Sağlık Komiseri Nicholas Baamlong, yaptığı açıklamada, eyalette difterinin yayılmaya devam ettiğini ifade etti.

Baamlong, eyalette 143 difteri vakası kaydedildiğini, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiğini belirtti.

Eyalet hükümetinin, bulaşıcılığı yüksek bu hastalığın yayılmasını önlemek için çabalarını yoğunlaştırdığını aktaran Baamlong, yayılmayı sınırlamak amacıyla topluluklara yönelik farkındalık kampanyaları başlattıklarını ifade etti.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme neden olabiliyor.